Agenda de eventos: diversión a distancia

Charla de bailarinas

The Music Center de Los Angeles, en colaboración con Dance Magazine, presenta Inside Look: Misty Copeland and Dada Masilo—changing narratives in dance, una conversación a fondo en la que Copeland –primera bailarina del American Ballet Theatre– y Masilo –bailarina y coreógrafa sudafricana, comparten anécdotas personales de dos mujeres poderosas de color que han navegado y conquistado el complicado mundo de la danza.

En esta conversación virtual las dos bailarinas también hablarán de cómo han roto barreras y han luchado contra ideas equivocadas acerca de cómo debe ser el cuerpo de una bailarina, así como de las historias de los repertorios. Esta será una transmisión exclusiva de la Dance Magazine y durará 30 minutos. Los interesados pueden registrarse con antelación en dancemagazine.com. El programa es gratis hoy vía Dance Magazine, y a partir del lunes estará disponible bajo demanda en la plataforma virtual The Music Center Offstage. Hoy 5 pm hora del Pacífico/8 pm hora del Este. Informes musiccenter.org.

Conferencia de música

Esta semana se realiza de manera virtual la Latin Alternative Music Conference, un evento dedicado a promover la música alternativa en español. En los seis días que dura –termina el viernes–, presenta lo más destacado de la música latina así como sonidos de artistas y grupos que comienzan y que interpretan géneros como rock, hip hop y electrónica.

En la edición de este año habrá paneles, talleres y presentaciones musicales. Hoy, por ejemplo, en el panel El proceso creativo en tiempos de pandemia, conversan artistas y compositores como Eduardo Cabra, Alizzz, Áureo Baqueiro, Guaynaa y Carla Morrison. En la parte musical, actúan Dawer X Damper, Cande y Paulo, Pahua, La Dame Blanche, Hendrix, Sebastián Otero y Fidel Nadal. El viernes, en uno de los paneles más atractivos de la jornada están Fito Páez, Pepe Aguilar, Ximena Sariñana y Rozalén, que participan en la conversación titulada Mental Health for the Creative Community. Para el final de la conferencia, participan con shows musicales Denise Rosenthal, Silvina Moreno, Silvana Estrada, Lennis Rodríguez, Gina Chávez, Mariangela y Kathy Palma. El registro es gratuito. Para horarios y el resto del programa ir a latinalternative.com.

Il Divo canta a las madres El cuarteto de ópera pop, Il Divo, ofrecerá un show en vivo este fin de semana para celebrar el Día de la Madre. Urs Buhler (de Suiza), Sébastien Izambard (de Francia), Carlos Marín (alemán criado en España) y David Miller (de Estados Unidos) actuarán en un concierto que se podrá ver en todo el mundo. El grupo interpretará algunos de sus más conocidos éxitos, así como canciones clásicas y temas de “Timeless”, su más reciente disco, que fue grabado en Los Angeles. Este álbum incluye diez temas de amor, entre ellas “Smile”, basada en una pieza instrumental the se utilizó “Modern Times”, un filme clásico de Charles Chaplin de 1936. Este álbum también incluye canciones de todos los tiempos como “Love Me Tender”, de Elvis Presley; “Hola”, un cover de Adele de “Hello”, “All of Me”, de John Legend y “Angels”, de Robbie Williams. Sábado 6:30 pm, hora del Pacífico/9:30 pm, hora del Este. Boletos $15. Informes ticketon.com.

Arte y bienestar

Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, y para celebrarlo, el Departamento de Salud del Condado de Los Angeles presenta We Rise, una iniciativa que promueve el bienestar y la sanación a través del arte, la conexión, el compromiso comunitario y la expresión creativa.

En esta ocasión, We Rise incluye Art Rise, una serie de veinte instalaciones de arte, eventos pop-up comunitarios, más de 50 actividades locales en vecindarios de todo el condado de Los Ángeles y una experiencia digital. También habrá una oferta de programas originales que se pueden ver de forma virtual. Todas las instalaciones y actividades están ideadas para verse a cierta distancia, individualmente o en grupos pequeños. El viernes, como parte del programa, la artista Sandra de la Loza, Mapache City Projects y la cofundadora de LA Routed, Johanna Iraheta, serán los anfitriones de una experiencia inmersiva corporal que conecta los diversos ecosistemas del Earvin Magic Johnson Park y los hábitats con el bienestar personal y colectivo. La experiencia será alrededor del lago recientemente remodelado. Habrá una clase de yoga, danza, meditación y música de DJ. We Rise termina el 31 de mayo y se desarrolla en en varias localidades del condado. El evento del viernes será a las 11 am en el Magic Johnson Park, 905 East El Segundo Blvd., Los Angeles. Todos los eventos son gratuitos. Informes werise.la.

Arte en LA Grand Park

También como parte de We Rise, pero en el Grand Park de Los Angeles, se presenta la GrandPark’s Celebration Spectrum, que en colaboración con dublab, la artista Tanya Aguiñiga y el curador Mark “Frosty” McNeill, montarán una exhibición audiovisual que muestra el trabajo de más de 34 artistas locales, con una fusión de arte, música y experiencias de identidad culturales.

Con las instalaciones de arte que tienen lugar en este oasis urbano de 12 acres de extensión, así como una programación digital accesible vía el sitio web del parque, la colaboración refleja las distintas formas en las que diversas comunidades del condado de Los Angeles celebran, conectan, encuentran y expresan su alegría. Grand Park’s Celebration Spectrum transformará este lugar al aire libre en una fiesta deconstruida, que se convierte en una progresión de arte público e instalaciones de sonido que representan el arco de una fiesta épica. Esta es una de las 21 experiencias en el centro de Los Angeles creadas en colaboración con los museos, instituciones culturales y artistas para usar el poder del arte para el bienestar colectivo. La exhibición termina el 31 de mayo. El evento del LA Grand Park tiene lugar en el 200 N. Grand Ave., Los Angeles. Informes werise.la. Para la programación digital ir a werise.la/grandpark.

Buki en concierto

Marco Antonio Solís El Buki, que este año celebra 45 años como artista, ofrecerá el concierto en línea Bohemia en pandemia, que coincide con el lanzamiento del sencillo “Se veía venir”. El autor de decenas de éxitos cantados por él y por muchos otros artistas volverá a traer a su música los sonidos del mariachi. Quienes paguen boleto para su concierto, que tendrá lugar el domingo, escucharán este tema, que el artista interpretará por primera vez internacionalmente. Durante el show, el Buki estará acompañado de un mariachi. Domingo 6 pm, hora del Pacífico/9 pm, hora del Este. Boletos $20 a $69. Informes ticketon.com.