Albert Pujols tuvo sus momentos en Anaheim, pero muy lejos de las expectativas con las que llegó a los Angels

La era de Albert Pujols con el uniforme de Los Angeles Angels se acabó y su carrera en las Ligas Mayores de Béisbol posiblemente llegó a su final este jueves luego que el equipo de Anaheim le diera las gracias al sacarlo de su roster.

El dominicano de 41 años que es el pelotero en activo con más hits (3,253), jonrones (667) y carreras impulsadas (2,112) se queda sin trabajo. La decisión de los Angels de cortar a un titán como Albert Pujols no necesariamente era difícil de tomar por razones deportivas y financieras, pero sí una que resulta incómoda luego que el primera base y bateador designado vistiera la casaca angelina por 10 años.

“La organización de los Angels orgullosamente firmó a Albert Pujols en 2011, y nos honra que él haya vestido un jersey de los Angels por casi la mitad de su carrera de Salón de la Fama”, dijo Arte Moreno, el dueño de los Angels, en un comunicado.

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf

— Los Angeles Angels (@Angels) May 6, 2021