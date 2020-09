Albert Pujols tiene noche inolvidable al batear su jonrón 661 y rebasar a Willie Mays

Hubo un poco de espera, pero el momento especial de Albert Pujols finalmente llegó la noche del viernes en Anaheim durante el juego entre los Angels de Los Ángeles y los Rangers de Texas: el jonrón 661 en la carrera del dominicano.

Con su batazo en el quinto inning, el hombre de 40 años de edad rebasó al legendario Willie Mays en el quinto lugar de todos los tiempos en cuadrangulares.

Albert Pujols hits a Solo Home Run for his 5th of the Season and 661 of his career to pass Willie Mays for 5th place All-Time on the Home Run list pic.twitter.com/OTCk4uMXTb

— Angels News (@AngelsNews1727) September 19, 2020