El dominicano Pujols pega su jonrón 660 e iguala marca histórica de Mays

El bateador designado dominicano Albert Pujols conectó jonrón y empató la marca histórica de Willie Mays, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 5-3 a los Rockies de Colorado.

Pujols empató a Mays en el quinto lugar en la lista de jonrones de las Grandes Ligas con un tiro de dos carreras en la octava entrada, que le dio 660 vuelacercas de por vida.

Con desventaja de 3-2, Pujols, de 40 años de edad, conectó una recta contra los servicios del relevo dominicano Carlos Estévez por todo lo alto del jardín izquierdo para su jonrón 660.

Para Pujols fue su primer jonrón desde el 4 de agosto.

Pujols ahora sólo está detrás de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Alex Rodríguez (696) en la lista de jonrones en toda la historia.

