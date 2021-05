Blue Origin, de Jeff Bezos, lista para viajar al espacio el 20 de julio ¿cuánto costaría un viaje?

La emoción de una nueva aventura comienza a esparcirse rápidamente porque Blue Origin, la empresa espacial del multimillonario Jeff Bezos, inició la venta de boletos para realizar el primer viaje al espacio en su nave New Shepard.

La empresa comunicó que el primer boleto para el viaje del próximo 20 de julio se subastará al público: “Estamos ofreciendo un asiento en este primer vuelo al postor ganador de la subasta online de Blue Origin. A partir de hoy, cualquiera puede realizar una oferta de apertura en BlueOrigin.com”.

Los interesados en adquirir el primer boleto deberán participar en una subasta de tres fases:

Del 5 al 9 de mayo el sitio estará abierto a las ofertas en línea (las cantidades no serán visibles).

El 19 de mayo las ofertas serán abiertas, y los participantes deberán superar la oferta más alta para seguir participando.

Finalmente el 12 de junio se llevará a cabo una subasta en vivo para conocer al ganador.

“El monto de la oferta ganadora se donará a la fundación de Blue Origin, Club for the Future, para inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras vinculadas al desarrollo espacial”, informó la empresa de Bezos.

Al momento no se ha dado a conocer cómo comprar el resto de los boletos ni su costo, lo que sigue siendo un secreto bien guardado por Blue Origin durante años.

Sin embargo, información de Reuters dada a conocer en 2018, señalaba que la empresa de Bezos planeaba cobrar a los pasajeros al menos $200,000 dólares por viaje, basándose en una evaluación de los planes rivales de Virgin Galactic del empresario Richard Branson.

En ese mismo año un empleado de Blue Origin involucrado en el tema, dijo que el precio de los boletos oscilaría entre $200,000 y $300,000 dólares.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg

— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021