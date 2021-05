Venta de boletos al espacio a partir del 5 de mayo: Blue Origin, de Jeff Bezos

Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y Blue Origin, empresa del multimillonario Jeff Bezos, ha anunciado que por fin llegó la hora de comprar los primeros boletos para viajar al espacio.

En un tuit de Blue Origin la compañía escribió:

“Es la hora. Puedes comprar el primer asiento en #NewShepard . Regístrese para aprender cómo en http://blueorigin.com . Los detalles estarán disponibles el 5 de mayo.#GradatimFerociter”.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz

— Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021