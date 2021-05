Estado de Virginia paga $100 dólares para que jóvenes se presenten a vacunarse contra Covid-19

Después de que el ritmo de vacunación en Estados Unidos avanzaba a buen paso vino una desaceleración que por diferentes motivos hizo que las personas no acudieran a los centros de vacunación contra Covid-19.

El gobierno estadounidense ha suministrado vacunas suficientes pero no todos se la están aplicando y eso es un motivo de preocupación porque para lograr el regreso a la normalidad es importante que la mayor parte de la población esté protegida contra el coronavirus.

Today I announced that West Virginia will now offer a $100 savings bond to residents age 16 to 35 who choose to get vaccinated.

Read more from today’s press briefing ⬇️https://t.co/Afbi9dKLGN

— Governor Jim Justice (@WVGovernor) April 26, 2021