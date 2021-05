Karina Daza denuncia con el corazón

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El verano pasado, cuando Karina Daza fue a visitar a su familia a Nueva York, no pudo evitar sentir rabia cuando vio las noticias y se enteró del caso del asesinato de la soldado Vanessa Guillén en una base militar de Texas.

Luego, otra noticia la llenó de indignación: muchas mujeres que habían sido detenidas en un centro de migración de Georgia, denunciaron que habían sido abusadas sexualmente en ese lugar; muchas de ellas también habían sido esterilizadas contra su voluntad.

“Yo tenía planes de grabar otros sencillos, pero paré para escribir esto porque significaba mucho para mí”, dijo Karina sobre “Mujeres Will Riot”, una canción de denuncia y de apoyo a estas mujeres que estrenó junto con su respectivo video el 22 de abril, cuando se cumplió un año de la muerte de Vanessa. “Me salió del corazón”.

La creación de este tema fue una forma de terapia para Karina, quien, como miles de artistas alrededor del mundo, tuvo que detener sus planes con la música debido a la pandemia. No la había pasado bien debido al encierro y a situación derivada de la crisis sanitaria mundial, así que escribir esta canción la hizo sentirse mejor.

El tema de balada indie pop no solo levanta la voz en favor de estas mujeres, como lo describe Karina, sino que al mismo tiempo se convirtió en un proyecto en el que colaboraron catorce mujeres artistas, entre ellas la cantante guatemalteca afincada en Los Angeles, Gaby Moreno, quien fue la productora del sencillo.

Todas, de alguna manera, se sumaron a la propuesta de Karina de donar las ganancias a Project South, una organización que expone las condiciones de los centros de migración y que lucha por cerrarlos. También brinda ayuda a mujeres migrantes para que luchen por que se haga justicia en los casos de agresión sexual y violación.

Karina es una cantante con raíces puertorriqueñas y colombianas. Nació y se crió en Nueva York, pero cuando decidió iniciar su carrera como cantautora, se dio cuenta de que esa no era la mejor plaza para desarrollar su talento. Así que en una ocasión, cuando de la universidad donde estudiaba música la invitaron a cantar jazz a una conferencia en Nashville, aceptó feliz.

“¿Quién dice que no a un boleto de avión y hotel gratis?”, dijo. “Un día, en mi tiempo libre, me salí del hotel para conocer el centro de Nashville y me enamoré”.

Así que desde hace un par de años esta ciudad es el lugar de residencia de Karina. Ahí ha encontrado una pequeña tribu de latinos artistas, pero más que nada, una comunidad encantadora y buenas vibras.

“Me encanta Nueva York, y algún día quiero regresar”, dijo. “Pero hay una forma de ser aquí, más de ayudar, en lugar de Nueva York, que es más de ‘me estás estorbando'”.

También le gusta que no hay tanta competencia y la que la gente es muy receptiva a su propuesta. Y no, Karina no canta country y tampoco le gusta, a pesar de que en Tennessee es el género que predomina. Ella sigue desarrollando su estilo, que fusiona sus raíces latinas y el inglés y el español.

“Me tomó años para encontrar mi sonido”, dijo Karina, de 27 años. “Ahora siento que soy una mezcla y me siento feliz con esa decisión porque yo soy una mezcla de varias raíces”.