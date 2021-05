Tigres está a un paso de romper el mercado de fichajes de la Liga MX

Una vez más, Tigres traerá a un futbolista de talla mundial. El conjunto universitario se ha destacado por realizar contrataciones impensadas y en este verano no será la excepción. Según reportes de personas cercanas al equipo mexicano, el el futbolista del Olympique Marseille, Florian Thauvin ya estableció un acuerdo con la directiva y acompañará a André-Pierre Gignac en el plantel.

Thauvin posee un gigantesco rótulo a sus espaldas que no todos los futbolistas se dan el lujo de tener. El jugador de 28 años de edad logró consagrarse, con la selección de Francia, en la Copa del Mundo de Rusia en 2018. Hasta el mes de junio, el mediocampista formará parte del plantel del Olympique Marseille, luego de que su contrato llegue a su fin.

En este sentido, reportes de L’Equipe indican que el jugador comenzó las negociaciones con Tigres desde el 28 de marzo. En aquella ocasión, el vicepresidente del conjunto felino, Mauricio Culebro, le presentó una primera oferta al jugador. Sin embargo, no fue hasta un segundo contacto en el que Florian Thauvin se terminó de convencer y bajo esos términos aceptó la oferta. No está de más mencionar que el jugador había rechazado una propuesta del Crystal Palace para jugar en la Premier League.

De manera extraoficial se maneja que el futbolista francés recibirá un contrato por cuatro años y un salario que ronda los €5.1 millones de euros ( $6.1 millones de dólares), por temporada. En primera instancia, esto superaría el actual sueldo de Gignac, quien percibe 4.6 millones de dólares.

El vínculo iniciaría una vez el futbolista termine de cumplir su contrato con el equipo de la Ligue 1. De esta forma, Thauvin se reencontrará nuevamente con André-Pierre Gignac. Ambos futbolistas estuvieron juntos en el Olympique Marseille duarante los años 2013 y 2015.

