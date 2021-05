¡Cayó la bomba en la Liga MX! Tigres oficializó el fichaje de Florian Thauvin

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Días atrás se venía mencionando que el fichaje estrella de Tigres estaba a un paso de concretarse. Hace pocos minutos, mediante un video de bienvenida, el propio club oficializó la contratación de Florian Thauvin. El futbolista francés se sumará al cuadro felino luego de que termine su temporada con el Olympique Marsella. Este refuerzo convierte a Tigres en uno de los conjuntos más peligrosos para la próxima campaña de la Liga MX. La Dupla Gignac-Thauvin planea causar destrozos en México.

OFFICIAL: Tigres announce the signing of France international Florian Thauvin, reuniting him with former team-mate Andre-Pierre Gignac 🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/TkdPGbQQnE — B/R Football (@brfootball) May 7, 2021

El futbolista de 28 años de edad llegará a la UANL presumiendo su rótulo de futbolista campeón del mundo. Thauvin fue parte de la plantilla de Francia que logró conquistar el fútbol mundial, en la copa de Rusia 2018. El jugador francés dedicó unas palabras a sus futuros compañeros que jugaran en el Repechaje de la Liga MX con la intención de seguir con vida en el torneo. “Perfil Tigre es creer que siempre es posible, mucha suerte a mis compañeros el día de mañana”, expresó el jugador.

Thauvin llega libre al conjunto mexicano. Mauricio Dohener, directivo de la empresa Cemex que administra el Club Tigres, indicó que el nuevo fichaje firmó un contrato por cinco años con la institución felina. Este anuncio sigue la misma línea que expresaba anteriormente el diario L´Equipe, con relación a las intenciones del futbolista. “Thauvin se compromete con Tigres por cinco temporadas. En junio comenzará una nueva vida para Florian Thauvin. Se unirá a los Tigres de Monterrey durante las próximas cinco temporadas. Los últimos detalles se resolvieron anoche y la intensa tentación del jugador se ha convertido en una elección firme y asumida”, relataba el artículo del medio francés.

The best team of the past decade in the @Concacaf pic.twitter.com/RY02IUyNj9 — Ing.Jona (@JonaStrange96) May 7, 2021

Vale la pena mencionar que esta es la primera contratación de Mauricio Culebro al mando de la directiva auriazul. Según los reporte, en los próximos días estaría anunciando otra incorporación.

Un nuevo campeón mundial en la Liga MX

Según informaciones del medio Soy Futbol, Thauvin es el décimo jugador que alzó la Copa del Mundo y que jugará en el torneo mexicano. Antes del francés han pasado futbolistas como: Didí, Vavá, Bebeto, Ronaldinho, Leopoldo Luque, Ricardo La Volpe, Óscar Ruggeri, Héctor Miguel Zelada y Mauro Camoranessi.

"Escogí México por el cariño que siempre recibí aquí" #Ronaldinho un día como hoy en el 2014, el @Club_Queretaro hacia oficial el fichaje del astro brasileño. El ex del #Barcelona disputó 27 juegos con el equipo marcando 8 goles y 6 asistencias, además de lograr un subcampeonato pic.twitter.com/F5nCvwphAn — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) September 5, 2019

En Tigre se habla francés

La llegada de Florian Thauvin representa el sexto futbolista nacido en Francia que vestirá los colores del equipo universitario. Los otros cinco jugadores fueron: Timothée Kolodziejczak, Anis Libotte, Antoine Seyer, Andy Delort y André Pierre-Gignac.