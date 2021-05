El Cheque de estímulo: un factor importante en el incremento del volumen de las remesas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica

Los estímulos económicos y la tecnología han sido los factores más importantes para que el envío de remesas, desde Estados Unidos hacia América Latina, haya tenido un impacto determinante en las economías de esos países más pobres.

El director para Latinoamérica de WorldRemit, Jorge Godínez, conversó con La Opinión sobre este impacto del cheque estímulo, que acompañado de la tecnología, lograron no solo que se establecieran récords en el envío de remesas sino que se convirtieron en un salvavidas para la economía de muchos países.

A pesar de que el Banco Mundial estimó en sus proyecciones la disminución en el volumen de remesas a Latinoamérica, primero en un 20% y luego en un 16%, producto de la paralización de la economía en tiempos de pandemia, la realidad fue que en este rubro ocurrió lo contrario y hubo un crecimiento en el monto de envíos de dinero, destacó Godínez.

Entre los meses de abril y mayo de 2020, en plena pandemia, WorldRemit tuvo un aumento importante de activaciones. Hay que destacara que cuando comenzó la pandemia del COVID-19 con WorldRemit ya podías hacer las transacciones desde casa, sin correr riesgos para la salud.

Esto los fortaleció como compañía con soluciones digitales. Pero son varios los factores que colaboran para que el volumen de las remesas no solo se mantuviera, sino que se incrementara en estos últimos tiempos:

México fue el primer país en contradecir las predicciones del Banco Mundial sobre la disminución en el envío de remesas, y llevó a positivo las cifras hasta en un 11% más que el dinero enviado en 2020. Y hoy en día siguen rebasando las expectativas del envío de dinero por parte los migrantes mexicanos.

Son 19 en total los países a los que WorldRemit ofrece servicios en Latinoamérica, destacan: México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Honduras y El Salvador por representar cerca del 80% de todas las remesas que se reciben en la región. Entre ellos, República Dominicana fue la que tuvo mayor crecimiento este último período.

Para este 2021, el panorama se vislumbra hasta mejor que en 2020, las economías comienzan a reactivarse tranquilamente y el mundo digital sigue creciendo, por lo que WorldRemit como compañia espera un crecimiento de hasta 50% este año, aseguró Godínez.

Una de las ventajas que ofrece esta remesadora es que el beneficiario no necesita tener una cuenta bancaria, sino que cuenta con el servicio “cartera móvil”. Los depósitos en cuentas o en billeteras electrónicas son los que han tenido más protagonismo en varios países de América Latina, sobre todo después de la pandemia, enfatizó el director de WorlRemit para esa región.

Por otra parte, hay que destacar que este tipo de compañías conocen a sus clientes y saben cuáles son las épocas del año en que mayormente envían dinero, uno de ellos es el Día de la Madre, que para la mayoría de los países hispanos es este domingo 9 de mayo. WorldRemit ofrece promociones y ventajas para este día:

