Encuentran muerto a jugador de futbol americano de la Universidad de Austin; su hermano acababa de ingresar a la NFL

TEXAS – Las autoridades de Austin informaron que el apoyador de la Universidad de Texas, Jake Ehlinger, hermano menor del exmariscal de campo de este mismo equipo, Sam Ehlinger, fue encontrado muerto el jueves cerca del campus.

Se ha reportado que La Policía de Austin recibió una llamada la noche de este jueves diciendo que una persona estaba muerta en la cuadra 1200 de West 22nd Street.

Horas más tarde, confirmaron que la persona fallecida era Jacob McAdams Ehlinger, de 20 años.

When @sehlinger3 got the call from the @Colts. 🤘 pic.twitter.com/wI88OZL6vW

— Texas Football (@TexasFootball) May 1, 2021