Hispano atacado por el COVID-19 graba desgarrador video; requiere un trasplante de corazón por el daño

TEXAS – Un hispano de 29 años del área de Houston se encuentra peleando por su vida seis meses después de haber sido atacado por el COVID-19.

El virus causó que su salud deteriorara drásticamente al grado de que ahora se encuentra entubado en la cama de un hospital con la necesidad constante de urgente intervención médica. Su situación es tan severa que también requiere de un trasplante de corazón.

La vida de Miguel Díaz, de 29 años, cambió de manera abrupta en tan solo seis meses. Durante ese periodo paso de ser un joven saludable a una persona débil que no tiene ni siquiera las fuerzas para levantarse de la cama.

Con las pocas fuerzas que tiene Díaz grabó un video para compartir su experiencia con los severos efectos del COVID-19. La desgarradora grabación donde Díaz muy apenas puede hablar comparte su mensaje advirtiendo lo letal que puede ser este “monstruo”.

“Todo esto comenzó con el COVID-19”, dice Miguel, mientras apunta a las máquinas y tubos.

Miguel Diaz tested positive for COVID-19 in late October. Now he wants to share his message of the effects the virus can have on you.​ https://t.co/MJv2fWSkkd

— ABC13 Houston (@abc13houston) May 6, 2021