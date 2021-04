Miles de abejas matan a un hombre en Texas; “no se le podía ver ni la espalda de tantas que tenía encima”

TEXAS – Un hombre de Texas murió después de haber sufrido paro cardiaco luego de haber sido atacado por un agresivo enjambre de abejas en el exterior de su residencia, según informaron las autoridades.

Thomas Hicks, de 70 años, se encontraba cortando el césped cuando fue picado repetidamente por abejas en el inmediato exterior de su casa ubicada en el pueblo de Breckenridge, que se encuentra 130 millas al oeste de Dallas.

Man, 70, is killed by 60,000 'very aggressive' bees while mowing his lawn in Texas: Wife is hospitalized after trying to save him

