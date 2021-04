Ya no quiso seguir discutiendo con su novia y saltó del vehículo; murió al golpearse la cabeza en una calle de Houston

HOUSTON – Durante la madrugada de este jueves una pareja aparentemente siguió discutiendo después de haber abandonado un centro nocturno en el sureste de Houston, y el resultado del altercado terminó siendo mortal para uno de ellos, según informaron las autoridades.

La violenta muerte de un hombre en una carretera de la ciudad abrió los noticieros mañaneros luego de que la Policía dio a conocer algunos de los detalles.

Una discusión se desató entre una pareja que viajaba en un vehículo a eso de las 4:30 am luego de que habían salido de un club nocturno.

El altercado escaló y durante la discusión el hombre que viajaba en el asiento pasajero abrió la puerta y saltó del vehículo que estaba en movimiento, según informó la Policía de Houston.

