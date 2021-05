Finalmente abre sector nuevo dedicado a Frida Kahlo en el Jardín Botánico de San Antonio; recrearon la Casa Azul

TEXAS – Las instalaciones del Jardín Botánico de San Antonio se han transformado al gusto que tenía la pintora mexicana Frida Kahlo.

Inspirado por el Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México, el Jardín Botánico de San Antonio le dio un giro notorio a todas sus instalaciones para recrear el corlorido y vibrante jardín de la famosa Casa Azul en Coyoacán.

La exhibición Frida Kahlo Oasis finalmente hara su debut este fin de semana en el Jardín Botanico de San Antonio luego de haberse retrasado por los efectos de la pandemia y la tormenta invernal de este febrero.

El jardín utilizó alrededor de 2,100 pies cuadrados de espacio que no estaba siendo utilizado para construir el nuevo segmento dedicado a la artista mexicana.

La recreación del jardín en Coyoacán incluye una pirámide similar a la que el esposo de Frida, Diego Rivera, instaló en el centro de la Casa Azul. También se recreó la fuente con la rana que se encuentra en el patio del museo en Coyoacán.

Otros objetos interesantes se recrearon para ofrecerles a los visitantes una experiencia cercana a la que se vive en la Casa Azul.

En la exhibición se podrán encontrar plantas tropicales y otras nativas mexicanas que le gustaban a Kahlo. Tambíén se cuenta con agaves y otras plantas desérticas.

The famous Casa Azul of artist Frida Kahlo is recreated in part on the grounds of the San Antonio Botanical Garden for a special exhibition. https://t.co/D7Grz17ZFr

— San Antonio Report (@SAReport) May 7, 2021