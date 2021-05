Terminó el intento de asaltar un banco en Minnesota con los rehenes a salvo y el sospechoso detenido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Agentes del FBI negociaron durante más de ocho horas el jueves con un sospechoso que retuvo como rehenes a cinco empleados bancarios en la ciudad de Saint Cloud, según informó el periodista Jeff Wagner de WCCO desde Minnesota.

En una conferencia de prensa celebrada justo antes de la medianoche del jueves, el jefe de policía de St. Cloud, Blair Anderson, dijo que recibió una llamada al 911 alrededor de la 1:48 p.m. del gerente de la sucursal de Wells Fargo en el número 200 de la 33rd Avenue South, quien dijo que estaban preocupados por la seguridad de los clientes y empleados debido a la presencia de un hombre “descontento” que estaba molesto por una transacción anterior.

Mientras los oficiales estaban en camino, se notificó a la policía que se activó una alarma de pánico en el banco. Todos los clientes huyeron del edificio, dejando a cinco empleados allí con el sospechoso, identificado por el jefe Anderson como Ray Reco McNeary, de 35 años.

Cuando llegó la policía, McNeary pidió que se llamara al FBI. Un equipo táctico del FBI y un equipo de negociación de crisis llegaron al lugar y estuvieron en comunicación abierta durante horas con McNeary.

El primer rehén fue liberado poco antes de las 6:30 p.m. Inmediatamente después de que ella saliera, se vio a McNeary arrojando un fajo de dinero en efectivo a la acera.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

Aproximadamente a las 7:45 p.m., un segundo rehén fue liberado.

Un tercer rehén abandonó el edificio poco después de las 7:50 p.m.

It appears a third hostage has been released.@WCCO pic.twitter.com/xa5x1HQ8BH — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 7, 2021

Un cuarto rehén fue escoltado poco después de las 8 p.m.

It appears a 4th hostage has been released.@WCCO pic.twitter.com/kkoOtsE25z — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 7, 2021

Y después de más de 8 horas de negociaciones, este es el momento en que el quinto rehén escapa y el sospechoso es detenido:

WATCH: After a more than 8 hour standoff, this was the moment the 5th hostage escaped from the bank and the suspect was taken into custody. @WCCO pic.twitter.com/LL8ehna4ve — Nick Streiff (@nickstreiff) May 7, 2021

El jefe Anderson dijo que algunos de los cinco rehenes corrieron hacia la puerta para escapar, incluido el quinto y último rehén, que se puede ver saliendo por la puerta principal justo cuando la policía de St. Cloud y los equipos tácticos del FBI entraron para asaltar el edificio. Luego, McNeary fue arrestado sin incidentes.

Autor del intento de robo con rehenes tiene antecedentes penales

El jefe de policía de St. Cloud, Anderson, dijo que no está claro si McNeary tenía un arma y los investigadores aún estaban registrando el edificio.

También dijo que McNeary tiene un historial “criminal extenso” que se remonta a aproximadamente una década, y que debía comparecer ante el tribunal el jueves en relación con un delito violento.

La fiscal del condado de Stearns, Janelle Kendall, dijo durante la conferencia de prensa del jueves por la noche que su oficina estaba hablando activamente con la Fiscalía General de EE.UU. sobre qué agencia presentará cargos contra McNeary, que se espera que incluyan robo a un banco y secuestro.

Cientos de personas se reunieron frente al banco durante horas para ver cómo se desarrollaban los hechos, vitoreando cada vez que un rehén abandonaba el edificio.

En un momento durante la noche, McNeary usó uno de los teléfonos del rehén y su cuenta de Facebook para publicar un breve video transmitido en vivo, donde se ve a dos rehenes sentados tranquilamente mientras los agentes del FBI están afuera de la ventanilla de un cajero automático.

La policía dijo que ninguno de los rehenes ni de los miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos en la terrible experiencia.