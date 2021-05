¡El gigante mexicano! Juan Toscano está cerca de firmar un contrato para quedarse en la NBA

El mexicano Juan Toscano ha tenido una temporada con importantes presentaciones con la camiseta de Golden State Warriors. El joven alero ha hecho historia para su país al establecer récords de puntos para un mexicano, en un solo partido de la NBA. Sus actuaciones han llamado la atención en México y fuera de el. Amparado en su gran desempeño el jugador está muy cerca de firmar un contrato estándar con el equipo californiano.

Según informaciones de The Atheltic, Toscano dejará su acuerdo de dos vías en manos de Jordan Bell. Debido al reglamento, Golden State está bajo la obligación de confirmar un contrato tradicional más, antes de finalizar la temporada regular. En este sentido, el alero mexicano será el privilegiado por Warriors.

El basquetbolista mexicano mantenía un vínculo con el equipo bajo la modalidad two-way. Esto establece que el basquetbolista tiene la posibilidad de jugar en la plantilla de la NBA, pero a su vez también con la necesidad de jugar para el equipo filial de la G League. En este sentido, el alero mexicano tenía la responsabilidad de jugar para el equipo de la liga de desarrollo, cuando estos lo requiriesen.

The Golden State Warriors are planning next week to convert two-way forward Juan Toscano-Anderson into a standard NBA contract, and sign Jordan Bell into the vacant two-way deal, sources tell me and @anthonyVslater.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2021