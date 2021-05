Armada de Estados Unidos intercepta embarcación con armas rusas y chinas en Mar Arábigo

La Armada de Estados Unidos ha interceptado en el norte del Mar Arábigo un cargamento de miles de armas de guerra, muchas de ellas de fabricación rusa y china, a bordo una embarcación sin bandera, informó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Navales del país norteamericano.

Desde la base de la Quinta Flota en Baréin, el Comando Central indicó en un comunicado que el alijo incluye “docenas de misiles guiados antitanque rusos, miles de rifles de asalto chinos Tipo 56 y cientos de ametralladoras PKM, rifles con mira telescópica y lanzagranadas propulsadas por cohetes”.

Entre el material incautado también había miras ópticas avanzadas, añadió.

Las armas fueron halladas el pasado jueves por el crucero portamisiles USS Monterrey durante una “verificación de rutina en aguas internacionales” en un “dhow” (un velero tradicional árabe usado en actividades comerciales) sin bandera, llevada a cabo “conforme al derecho internacional consuetudinario”, según la nota.

