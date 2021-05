China reportó que los escombros de su cohete ya cayeron sobre el Océano Índico

El casco del cohete chino que tuvo al mundo en suspenso mientras se acercaba a reentrar en la atmósfera sin control, lo que no permitía que se pudiera determinar con exactitud dónde caería, finalmente volvió a entrar en la atmósfera terrestre alrededor de las 10:30 p.m. ET sobre el Océano Índico cerca de las Maldivas, informó la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China el sábado por la noche.

Looks like CNSA is confirming the #LongMarch5B rocket stage reentered over the Indian Ocean at 02:24 UTC, southwest of Sri Lanka https://t.co/TuEeFMarKy pic.twitter.com/55naFWKT2E

El cohete portador Long March 5B tenía un área de aterrizaje estimada de 72.47 ° E de longitud y 2.65 ° N de latitud, justo al oeste de las Maldivas en el Océano Índico, dijo la Agencia Espacial Nacional de China en una publicación en WeChat.

La mayor parte del cohete fue “destruido” al reingresar a la atmósfera, dijo la agencia espacial.

El cohete, que mide unos 108 pies de alto y pesa casi 40,000 libras, puso en órbita una pieza de una nueva estación espacial china el 29 de abril.

Después de que se agotó su combustible, el cohete se dejó volar por el espacio sin control hasta que la gravedad de la Tierra lo arrastró de vuelta al suelo.

Los videos en las redes sociales mostraron el cohete de 22 toneladas, que había estado a la deriva sin control en órbita baja durante días, abriendo un rastro de luz sobre Omán mientras la mayoría de sus componentes se quemaban en la atmósfera.

No hubo informes inmediatos de daños por la caída de escombros.

El Proyecto de Seguimiento Espacial del Comando Espacial de EE.UU. informó en un tuit que los restos del enorme cohete chino ya había caído en el océano, cerca de las Islas Maldivas: “Todos los demás que sigan el reingreso de # LongMarch5B pueden relajarse. El cohete ha caído “.

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website.

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021