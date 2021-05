Una disputa entre dos clientes en un Wendy’s de Miami termina en un tiroteo mortal

Los que estaban en un restaurante Wendy’s del sur de la Florida no daban crédito al ver lo que estaba pasando el sábado por la mañana cuando dos clientes empezaron una pelea que terminó en un tiroteo.

La policía ahora está investigando el tiroteo que dejó un muerto en el interior de este establecimiento situado en el 11925 y la 27 place del Noroeste del condado. Según la versión de algunos testigos, un empleado intentó intervenir en la disputa pero de nada sirvieron sus buenas intenciones porque el hombre acabo recibiendo un golpe en la cara.

Después, uno de los clientes sacó un arma y disparó al otro cliente que acababa de golpear al empleado, de acuerdo al informe policial.

La víctima, un hombre de 28 años cuya identidad no ha sido revelada, murió en el lugar de los hechos y los equipos de emergencia no pudieron hacer nada para salvar su vida.

El empleado, que también sufrió varias heridas, fue atendido en el establecimiento pero no se requirió su traslado al hospital.

Hasta el momento no se han dado a conocer otras víctimas en el lugar de la escena. Pero ahora, la policía ahora buscando al sospechoso, que huyo justo después del tiroteo.

