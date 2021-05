Un tiroteo en Aventura Mall en Miami deja al menos 3 lesionados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Agentes del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade dijeron que tres personas fueron llevadas al hospital el sábado en medio de informes de un tiroteo en Aventura Mall, en la ciudad de Aventura en el condado de Miami.

Las autoridades están respondiendo al centro comercial de lujo en 19501 Biscayne Boulevard.

Según la Policía de Aventura, el tiroteo se debió a una discusión entre dos grupos de personas en la tienda Hugo Boss, alrededor de las 4 p.m. del sábado.

“We do not have an active shooter situation.” Law enforcement says 3 people were hospitalized with non-life-threatening injuries Saturday amid reports of a shooting at Aventura Mall in South Florida pic.twitter.com/yg445XEWnt — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 8, 2021

La discusión se volvió física y alguien blandió un arma, lo que llevó a que alguien del otro grupo sacara un arma y abriera fuego, dijo la policía.

Según las autoridades, el pistolero escapó, no fue detenido, pero querían enfatizar que no se trataba de una situación de tirador activo.

Los bomberos dijeron que tres personas fueron trasladadas al hospital, pero no dieron más detalles sobre las lesiones.

#AventuraPolice is handling an incident at the mall. All patrons and employees are being escorted off of the property. Access to the mall will not be allowed until further notice. @cityofaventura pic.twitter.com/lNG8Q8AK52 — Aventura Police (@aventurapolice) May 8, 2021

Los videos publicados en Twitter mostraron a una multitud de clientes saliendo del centro comercial, y algunos informaron que escucharon disparos.

shooting at aventura mall.. pic.twitter.com/Yhel1RVoXJ — Naty Denegri (@natydenegri) May 8, 2021

In this video, it looks like there are victims from the shooting at Aventura Mall. #GunSafetyNow pic.twitter.com/zPV94E2vI5 — Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) May 8, 2021

La policía dijo que es posible que el sujeto haya salido del centro comercial a pie y dio una descripción muy general de un hombre negro con un chándal Adidas negro con zapatos negros.

Con información de