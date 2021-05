Reportan varios heridos en un tiroteo en un casino en Wisconsin

Según la Policía de Green Bay, las autoridades detuvieron al individuo sospechoso de disparar y herir a siete personas al menos, el sábado 1 de mayo por la noche, en el Casino Oneida y el Radisson Hotel and Conference Center. Oneida Casino, 2020 Airport Drive, es operado por Oneida Nation.

El casino está conectado a un gran hotel y centro de conferencias, el Radisson, también propiedad de Oneida Nation.

Varias agencias policiales respondieron alrededor de las 7:30 p.m. del sábado a los reportes de tiroteos en el área. Airport Drive se cerró mientras la policía aseguraba el área.

Las autoridades están trabajando actualmente en la escena del tiroteo en el casino.

El Sheriff del condado de Brown informó que la policía de Oneida y la División de Investigación Criminal de Wisconsin (WI DCI) investigan el incidente del tirador activo en el Oneida Casino / Radisson, en Ashwaubenon y que están recopilando información que darán a conocer cuando esté disponibles. La situación está contenida, no hay una amenaza actual para el público.

Estas agencias pidieron al Sheriff del condado de Brown que sea el punto de contacto para la información pública.

Oneida PD and WI DCI investigating active shooter incident at the Oneida Casino/Radisson, in Ashwaubenon. They request BCSO to be point of contact for public information. We are gathering facts and will update as available. Situation is contained, no current threat to the public.

Varias agencias de aplicación de la ley en la escena.

El casino le está diciendo a la gente que no se acerque al área mientras continúa la investigación.

“Todas las ubicaciones de Oneida Casino estarán cerradas hasta nuevo aviso”, tuiteó Oneida Nation of Wisconsin. Hay tres ubicaciones de casinos adicionales, según el sitio web de Oneida Casino.

El fiscal general de Wisconsin informó que la escena del tiroteo en el Casino Oneida situado en Green Bay ya fue contenido y no hay peligro para la comunidad.

Scene at Oneida Casino in Green Bay, WI is contained. There is no longer a threat to the community.

Only updates from @WisDOJ & @sheriffbc (Brown Co. Sheriff's Office) are official incident statements. All others unconfirmed. @WBAY @fox11news @WFRVLocal5 @NBC26 @gbpressgazette

— Attorney General Josh Kaul (@WisDOJ) May 2, 2021