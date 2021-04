La policía de Indianapolis identificó a las 8 víctimas mortales del tiroteo en FedEx

La policía de Indianapolis (IMPD) ha identificado a las ocho personas muertas en el tiroteo masivo del jueves por la noche en un centro de FedEx.

La Oficina del Forense del Condado de Marion y el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis proporcionaron los nombres en Facebook a las 8:15 p.m. (hora local) del viernes, reportó Indystar.com.

Aquí están los nombres de esas víctimas:

IMPD dijo que la oficina del forense determinará las causas de muerte una vez que se completen las autopsias.

En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que cuatro de las personas asesinadas fueron baleadas afuera y cuatro adentro de la instalación de FedEx antes de que el atacante se quitara la vida.

Al menos otras 7 personas recibieron lesiones de bala durante el tiroteo y fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos.

Una portavoz de la Coalición Sikh dijo en un comunicado el viernes por la tarde que el grupo estaba “profundamente entristecido” de que cuatro miembros de la religión estuvieran entre los muertos. La directora ejecutiva de la Coalición, Satjeet Kaur, dijo en un comunicado que las autoridades aún están determinando si el atacante apuntó a las víctimas debido a sus creencias.

Further update: We are sad to confirm that at least four of those killed in Thursday night's attacks are members of the Indianapolis Sikh community. https://t.co/Uso0qL8uh8

— Sikh Coalition (@sikh_coalition) April 16, 2021