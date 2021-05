Ahora podrás enviar dinero a través de Twitter: cómo funcionará el servicio

La plataforma Twitter acaba de anunciar que tiene en fase de prueba una nueva función que te permitirá enviar dinero a través de servicios externos como Paypal, Patreon, Venmo, CashApp y BandCamp. Por ahora, en la etapa de ensayo estará disponible para un número limitado de usuarios y no en todos los países, pero la promesa es que pronto será para todos los usuarios activos de la plataforma californiana.

A través de este servicio podrás enviar tips, pagar servicios o transferir dinero directamente a otro usuario. Twitter no dio más especificaciones ni detalles, solamente expresaron que “more coming soon” refiriéndose a la información sobre el servicio.

Hay que destacar que es un sistema de transferencia de dinero que por el momento no está manejado por Twitter, sino por cada plataforma externa vinculada según la conveniencia de cada usuario. Pero la promesa es ambiciosa y la idea es que el envío de dinero lo maneje directamente la plataforma del pajarito azul.

Por el momento, un detalle que han remarcado algunos usuarios que han tenido acceso a la opción de envío de dinero es que dependiendo de la plataforma de pago que eliges, y la razón que utilizas para justificar tu pago, tu dirección física podría revelarse. Así lo dejó saber una usuaria al indicar que haciendo el pago con PayPal eligió como razón/motivo “bienes y servicios” en lugar de “amigos y familiares”, y al momento de hacer el pago la dirección física suscrita a la plataforma de pago quedó revelada.

Huge heads up on PayPal Twitter Tip Jar. If you send a person a tip using PayPal, when the receiver opens up the receipt from the tip you sent, they get your *address*. Just tested to confirm by tipping @yashar on Twitter w/ PayPal and he did in fact get my address I tipped him. https://t.co/R4NvaXRdlZ pic.twitter.com/r8UyJpNCxu

— Rachel Tobac (@RachelTobac) May 6, 2021