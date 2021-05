Rosie Rivera renuncia entre lágrimas a ser la directora de la marca Jenni Rivera: ‘Fui el blanco de mucho coraje’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Rosie Rivera sorpresivamente ha renunciado a seguir siendo la directora de la marca de Jenni Rivera entre lágrimas dijo estar cansada y quiere ser libre luego de que le manejara los negocios por más de 8 años.

Así lo ha compartido en sus redes sociales a través de dos videos entrevistas donde se le ve a ratos entre el llanto y a otro tanto feliz pues ya por fin va a poder dedicarse a su familia que en muchas ocasiones la ha tenido que dejar para atender los asuntos de su hermana “La Diva de La Banda” que al fallecer fue su voluntad se convirtiera en su albacea y velará por los intereses de sus hijos y sus empresas.

“Hay personas en mi familia con las cuales no se puede trabajar, es difícil, es difícil ser mujer, es difícil ser la menor, es difícil que no tengo experiencia en el medio, soy una mujer muy inteligente, soy una mujer que pide consejo cuando no sé algo y que se le puede confiar dinero y eso lo sabía Jenni y se lo agradezco, le agradezco a Jenni Rivera haber elegido a Rosie como su albacea, pero yo no conocía a Jenni Rivera” expresó en referencia a la figura artística que representa su hermana.

Además comentó que su rol dentro de su familia cambió al momento de que se le nombró la albacea, “El manejar dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber, no se lo deseo a nadie“, y muchas veces los otros miembros mayores de su casa la buscaron pero solo querían hablar de negocio por lo que dijo basta: “No quiero que me vean como la negociante de Jenni Rivera, porque no solo Vds. me ven así, mi familia me ve así. Cuando recibo una llamada de alguien de mi familia, tiene que ver con negocio, tiene que ver con dinero y no estoy quejándome, simplemente estoy diciendo que todos tenemos nuestro punto de transición y he llegado a ese punto“, confesó.

Rosie considera que el momento de partir de su hermana la vida que dejó fue un desastre y muchos la han convertido en el blanco de fuertes críticas: “Fui el blanco de mucho coraje” se le escuchó mencionar.

Entre llanto la menor de la Dinastía Rivera se siente liberada del hartazgo que le trajo el tener que enfrentar este duro reto que luego de unos años al frente se va a separar del cargo, aunque no ha dado fecha de salida, pues todavía tiene que encontrar junto a sus sobrinos a la persona que se quedará al frente de toda la operación.