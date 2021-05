Un Día de las Madres con un significado especial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Para Yesenia Berviar este Día de las Madres será una festividad de mucha alegría para compartir con su familia, después que su vida estuvo en peligro el año pasado tras un derrame cerebral.

Berviar, de 49 años, dijo que en enero del 2020 ella comenzó a sentirse mareada de una forma que no era normal. Preocupada decidió llamar a su esposo, quien inmediatamente notó su voz extraña y le dijo que llamara a la ambulancia de inmediato.

“Dijo que se me escuchaba la voz como si estuviera tomada porque las palabras no me salían bien”, contó la residente de Santa Clarita.

Con la esperanza de que el mal se pasaría, Berviar esperó una hora y media hasta que su esposo llegó del trabajo para llevarla al hospital.

Una vez ahí le dijeron que había tenido una embolia cerebral y tenía poco tiempo para decidir si le ponían una inyección para deshacer los coágulos. Con la inyección había un riesgo de mejorarse o de morir, sin la inyección Berviar corría el riesgo de tener más embolias y de no mejorar.

Para ese momento, Berviar ya no podía hablar, solo balbuceaba palabras, el lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado pero su mente estaba en perfectas condiciones.

“En ese momento yo escuchaba todo y solo estaba pensando y rezando que la gente a mi lado sepa tomar una buena decisión”, recordó Berviar cuyo esposo tuvo que decidir por ella y optó por no darle la inyección. “Uno se cree independiente, pero cuando te quitan la voz es muy difícil”.

La mujer de origen mexicano dijo que estuvo internada en el hospital para que le detectaran la causa de su derrame; fue hasta el tercer día que notaron que ella tenía algo como “un hoyo” en el corazón.

El 14 de mayo del 2020 la operaron para cerrar esa superficie y Berviar dijo que aún le impresiona saber que por 48 años estuvo viviendo prácticamente con solo la mitad de su corazón. Después de cuatro meses por fin ella logró hablar nuevamente y hasta la fecha continúa mejorando físicamente.

Berviar agradece que se diagnosticó su problema a tiempo ya que de otro modo no hubiera tenido la oportunidad de celebrar un Día de las Madres más junto a su esposo, dos hijos y dos nietos.

Se estima que una de cada cinco mujeres de 55 a 75 años sufren un derrame cerebrovascular. El accidente cerebrovascular mata al doble de mujeres que el cáncer de mama, lo que lo convierte en la tercera causa principal de muerte entre las mujeres, indican los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

El doctor Lucas Restrepo, profesor de neurología en la universidad de UCLA, dijo que se estima que las mujeres suelen ser más propensas por varias razones. Entre ellas está el hecho de que durante el embarazo corren el riesgo de que el sistema de coagulación no funcione bien.

“Eso tiene sentido desde el punto de vista biológico. Cuando la mujer está embarazada uno de los riesgos es sangrado durante el parto y entonces si coagula un poco más rápido va a haber menos hemorragia”, indicó el doctor.

El resultado es que puede haber un riesgo mayor de coágulos a veces en las venas del cerebro o en las arterias del cerebro. No es un riesgo de gran alarma, pero siempre está presente.

Otra razón puede ser para las mujeres mayores de 35 años que toman medicamentos anticonceptivos y fuman.

“Eso aumenta un poco más el riesgo de que le dé el derrame”, aseveró el experto en neurología.

Y en general se dice que las mujeres suelen sufrir más derrames que los hombres debido a que las mujeres son más longevas.

“Si una mujer va a sobrevivir más que un hombre, que es perfectamente cierto en las personas latinas, la expectativa es mayor de que puede haber un aumento de riesgo simplemente porque las mujeres están sobreviviendo más”, aseveró Restrepo.

Cómo cuidarse

Restrepo dijo que es bien sabido que los latinos somos conocidos por ser parte de un grupo de bajos recursos. Muchos tienen que emigrar de lugares por causas políticas o de economía.

Pese a que aún se desconoce si el estrés aumenta la posibilidad de un derrame, hay problemas de salud que definitivamente sí lo hacen.

“Por ejemplo, la presión alta, sobre todo en una persona joven”, dijo el doctor.

Para minimizar estas posibilidades se recomienda que la persona baje de peso, coma mejor, sobre todo comidas que no son muy saladas ni comidas que son procesadas. Se deben comer más frutas y vegetales, subrayaron.

“Sabemos por miles y miles de investigaciones durante décadas que cuando las personas cambian la dieta, comen menos grasa y más ensaladas, hacen ejercicio, pierden peso, toman alcohol de una manera moderada, con todas esas intervenciones el riesgo de derrame puede reducirse substancialmente”, dijo Restrepo. “Y aquí no hablé de tomar ningún medicamento, esta es una solución no farmacológica”.

Berviar dijo que ahora entiende que una revisión a tiempo puede salvar vidas. Ella agradeció que su condición pudo mejorar, pero recomienda a todas las mujeres que sientan algo extraño con su salud, no duden en visitar a su doctor.

“Es tan difícil de pensar que quizás hoy yo no estuviera aquí si no me hubieran diagnosticado a tiempo”, dijo Berviar. “Mi papá tenía problemas del corazón y mi hermano recibió un trasplante de corazón pero yo pensé que todo estaría bien conmigo”.

Para saber más acerca de como prevenir esta y otras enfermedades relacionadas con el corazón visite; https://www.goredforwomen.org/es/about-heart-disease-in-women/signs-and-symptoms-in-women