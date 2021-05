Arrestan al hombre que se escapó con un trigre suelto en Houston; su abogado dice que el animal no le pertence

TEXAS – Las autoridades arrestaron este lunes a un hombre que fue visto metiendo un tigre vengala que andaba suelto en un vecindario de Houston a una casa este domingo.

La Policía de Houston informó que Víctor Hugo Cuevas, de 28 años se encontraba bajo libertad condicional por un cargo de asesinato y que es una persona a quien le gusta tener animales exóticos como mascotas.

La búsqueda por Cuevas comenzó el domingo por la noche luego de que evadió a oficiales el domingo por la noche que intentaban investigar la situación del tigre.

El abogado de Cuevas dijo en declaraciones a los medios el lunes que el animal no le pertence a su cliente, pero no reveló mayores detalles.

El tigre no ha sido recuperado por las autoridades, según reportó la Policía.

UPDATE: Victor Hugo Cuevas, 26, is charged with felony evading arrest for fleeing from HPD patrol officers this morning. Attached is a 2017 booking photo.

If you see him, call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS.

The tiger portion of the investigation is continuing.#hounews https://t.co/8tI5FeZvJH pic.twitter.com/XCo9rvXOHI

— Houston Police (@houstonpolice) May 10, 2021