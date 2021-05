Carmen Villalobos y su ‘desgaste emocional’ siendo la villana de ‘Café Con Aroma de Mujer’ en Telemundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carmen Villalobos regresa a las pantallas de Telemundo con “Café Con Aroma de Mujer” en donde dará vida a Lucía Sanclemente, una de las antagonistas de la historia. El público de la cadena latina tenía muy ubicada a la actriz colombiana por su personaje de Catalina Santana en la saga que empezó como “Sin Senos No Hay Paraíso” y ahora la podrá ver en otra faceta.

“A nivel físico no tiene la misma complicación“, explicó Villalobos en en entrevista sobre la diferencia entre Lucía y Catalina.

Villalobos dijo que en “El Final del Paraíso” su personaje “exigía muchos ensayos con dobles para combate escénico“.

Sin embargo, la actriz puntualiza que a nivel dramático su personaje de Lucía sí es más complicado.

“El desgaste emocional al que todos los días me enfrento sí es muy fuerte por qué aunque es una de las malas del paseo, es una mala que va a sufrir, que va a llevar su propia cruz y su propio calvario. A nivel dramático me sigo enfrentando a largas jornadas de grabación“, subrayó la estrella.

La actriz de series como “El Señor de los Cielos” y “Mi Corazón Insiste” adelanta que el público verá la primera semana “un personaje muy tranquilo, muy suavecito”. Será a partir de la segunda semana que su personaje entra a full y los televidentes entenderán la razón de ser de Lucía.

Carmen Villalobos compartirá créditos con William Levy, Laura Londoño, Diego Cadavidad, Lincoln Palomeque, Mábel Moreno, Luces Velásquez, entre muchos otros. No es la primera adaptación que se hace del clásico de Fernando Gaitán que realizó la primera versión en 1994. En México se hicieron dos versiones, una en el 2001 que se llamó “Cuando Seas Mía” en TV Azteca, y otra en Televisa en el 2007 que se tituló “Destilando Amor” con Angélica Rivera como la Gaviota.

Todas las versiones que se han realizado de esta telenovela han sido exitosas en su momento y la nueva versión colombiana pinta para serlo también.

“Yo creo que cuando la historia está concebida desde el papel espectacular, le va muy bien. Si a eso le sumas una gran realización, una gran producción, una gran dirección, locaciones espectaculares y le sumas un elenco de primera — yo creo que no tendría por que no ser un éxito”, comentó la actriz. “No queremos que en ningún momento que nos comparen con la versión original, ni que digan esto es mejor o esto es peor. Lo que queremos es que se la disfruten. Es una nueva versión y como nueva versión vienen cosas muy diferentes, sobre todo por el tiempo de realización. La historia original se hizo hace 30 años y aquí estamos en un mundo de redes sociales, en un mundo digital“.

A pesar de ser una historia que ya se hizo a mediados de los 90s, los temas que se tratan dentro de la historia siguen siendo muy relevantes en la sociedad de hoy en día.

“Es increíble que hoy por hoy con todo lo que hemos evolucionado como sociedad sigamos cayendo en esas cosas de las clases sociales. En esta historia se nota eso, se nota el abismo entre las clases sociales muy fuerte, que uno cree que no existiría pero sigue existiendo“, dijo Villalobos.

Algo que le gusta a Carmen de ser la villana de la historia es las locuras que Lucía hará dentro de la ficción, cosas que no se atrevería hacer en la vida real.

“Me encanta por qué cuando haces este tipo de personajes puedes jugar mucho con ese tipo de cosas (tropezar a alguien para provocar que le manchen el vestido de novia a su mejor amiga). Cuando eres un personaje bueno no te lo permiten hacer, entonces me gusta que entre la gama de los malos podamos divertirnos más”, agregó. “Voy a sufrir, voy a llorar lágrimas de sangre pero también en medio de todo eso me voy a divertir mucho y yo creo que la gente también“.

Finalmente Carmen nos dijo que está muy comprometida con su personaje y se ha tomado la libertad de hablar con sus directores para cortar alguna escena sí se sale del personaje.

“A veces en el día a día y en la rapidez de la televisión cuesta un poquito desprenderse de esos hábitos que cargamos de los otros personajes. Sobre todo en mí caso que venía cuatro años de hacer un personaje que ya lo vuelve demasiado tuyo. Les he dicho [a los directores] que si ven que esto no pertenece a Lucía, ‘ustedes córtenlo’. Y ha pasado y para mi ha sido muy bonito por que eso quiere decir que confío”, finalizó.

“Café Con Aroma de Mujer” estrena el martes 25 de mayo a las 10pm/9c en Telemundo.