El hispano que mató a seis en una fiesta de Colorado Springs lo hizo porque no fue invitado

El hombre hispano que asesinó a seis personas, incluyendo su novia, antes de cometer suicidio durante una fiesta en Colorado Springs este domingo, lo hizo porque estaba celoso y enojado al no haber sido invitado a la celebración, según dijeron los investigadores del tiroteo este martes.

El sospechoso, identificado como Teodoro Macías, de 28 años, apareció la madrugada del domingo en la fiesta de cumpleaños en una comunidad de casas móviles en Colorado Springs, unas 70 millas al sur de Denver, y empezó a dispararles uno por uno a los presentes antes de pegarse un tiro.

De las 10 personas presentes en la colonia Canterbury Manufactured Home Community localizada sobre la calle Preakness Way, un adulto logró escapar sin lesiones y tres niños de 2, 5 y 11 años que atestiguaron la masacre no fueron atacados, dijo la Policía de Colorado Springs.

EXCLUSIVE: Colorado man, 28, described by neighbors as 'serious and quiet' is revealed as the Mother's Day massacre shooter https://t.co/sjHpfb3bIW

— Daily Mail US (@DailyMail) May 11, 2021