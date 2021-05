Marc Zuckerberg llama a una de sus cabras Bitcoin y se disparan especulaciones y análisis sobre la criptomoneda y Facebook

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg compartió una foto de sus mascotas, dos cabras, y una de ella se llama Bitcoin. Esto hizo que los aficionados a las criptomonedas se pusieran creativos con sus teorías sobre la relación entre el nombre de la cabra Bitcoin y algún mensaje oculto que podría estar dejando en el aire el conocido empresario.

El análisis, a partir del nombre de la mascota, viene apoyado de que desde hace semana se rumora que Facebook quiere invertir en bitcoins, algo que se espera que ocurra durante este año 2021.

Lo cierto es que en redes sociales la comunidad BTC está sacando conclusiones de diversos tipos, unos lo han visto como un apoyo frontal a la criptomoneda mientras otros consideran que es un anuncio a la caída de la divisa virtual.

La presunción fatalista viene de una extraña historia en la que Jack Dorsey, fundador de Twitter, dice haber estado en una situación en la que “Zuckerberg mató a una cabra y se la sirvió”, en una cena con el excéntrico fundador de Facebook en una época en la que él practicaba “comer solamente lo que él mismo mataba”.

Otros hicieron una combinación con el nombre de las dos cabras Max y Bitcoin “Bitcoin Maxi” o Bitcoin Max (imalistas). Uno de ellos fue el inversionista en criptomonedas Anndy Lian y la otra fue la columnista holandesa Madelon Vos:

#Facebook Mark Zuckerberg's goats are named Max and #Bitcoin. Is he hinting to us that he is a Btc Maximalist? And ditching Stocks? pic.twitter.com/G5e6rYiXr3

— Anndy Lian (@anndylian) May 11, 2021