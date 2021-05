Aparece en playa de California un pequeño “monstruo” de las profundidades del mar

Un extraño y ciertamente monstruoso pez que normalmente habita en las profundidades del mar fue encontrado hace unos días en una playa del sur de California, causando interés de los estudiosos de la fauna marina y el público en general.

El pez tipo Fanfin o Angler color oscuro y con una antena que parece tentáculo, apareció sobre la playa Crystal Cove en Newport Beach y fue notificado por un hombre que casualmente caminaba por el lugar.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt

— Davey's Locker (@DaveysLocker400) May 9, 2021