Encuentran el cadáver de madre hispana desaparecida en Houston dentro de vehículo sumergido en un lago

HOUSTON – Desde hace tres semanas sus familiares estuvieron buscándola, pero Erica Hernández desde la noche del 18 de abril, cuando llamó a casa para decir que se encontraba a unos cuantos minutos de llegar, no había sido vista.

Sus tres hijos y el resto de su familia, tres semanas después de que Erica desapareció, recibieron la noticia que su madre había sido encontrada, lamentablamente sin vida.

Este lunes las autoridades descubieron una camioneta SUV sumergida en un pequeño lago cerca del área de Pearland al sur de Houston, y este martes el Departamento de la Policía de Pearland confirmó que el cuerpo en el interior del vehículo es de Hernández.

UPDATE: Vehicle has been recovered. Media briefing to be held in approximately 10 minutes on Reflection Bay near North Clear Lake Loop. #HouNews https://t.co/RfyJDqdlew pic.twitter.com/ju1f3UhuuZ

La Policía ahora se encuentra investigando lo que pudo haber pasado para que la SUV de Hernández terminara en el lago del vecindario.

Las indagaciones preliminares muestran que la camioneta golpeó la banqueta y el andén antes caer al lago.

La familia de Hernández se encuentra a la espera de los resultados de la investigación y se pregunta qué estaba haciendo Erica en esa zona del sur del área metropolitana, distante de su hogar y del lugar donde fue vista por última vez.

Durante las semanas que estuvo desaparecida la búsqueda inicial se concentró en una zona del suroeste de la ciudad cerca de la autopista 59. La intensa búsqueda por Erica estaba muy lejos de donde finalmente fue encontrada.

El vehículo de la madre de tres hijos fue rescatado este martes en la tarde en la intersección de Reflection Bay y N. Clear Lake, en la localidad de Shadow Creek Ranch.

The HPD Dive Team is assisting @PearlandPD in an investigation involving a vehicle in a body of water at the intersection of Reflection Bay and N. Clear Lake. Reports of a deceased person in the vehicle. HPD Commanders and PIO on scene. No other info at this time. #HouNews pic.twitter.com/xQbssbZ9FN

— Houston Police (@houstonpolice) May 11, 2021