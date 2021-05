Video muestra el momento que policía balea de muerte a un hombre con cuchillo en mano en Houston

TEXAS – Casi dos meses después de que un policía y un cadete en entrenamiento estuvieron involucrados en el mortal tiroteo de un hombre armado con un cuchillo en el área de Houston, la Oficina del Departamento del Sheriff del Condado Harris difundieron un video captado por la cámara corporal de un oficial y otras imágenes captadas por un testigo cerca de la escena.

El incidente ocurrió en el exterior de una tienda ubicada en la cuadra 12900 de la calle Telge en la zona de Cypress el 17 de marzo.

En las imágenes se puede ver el momento que llega el primer oficial y el cadete a la escena donde encontraron al hombre armado, quien fue identificado como Matthew Hurlock, de 35 años.

In a 12-minute video released by the sheriff's office, a bodycam captures the confrontation that led up to the shooting in Cypress.​ https://t.co/RRff7KDeCq

— ABC13 Houston (@abc13houston) May 11, 2021