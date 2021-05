Entrenador de Canelo le desea pronta recuperación a Saunders

Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez le deseó al británico Billy Joe Saunders una pronta recuperación, luego de la fractura de cavidad orbital que sufrió durante el combate del fin de semana.

En su mensaje el entrenador también dejó claro que no existe rivalidad personal entre Canelo y Saunders luego de lo ocurrido en el cuadrilátero.

On behalf of the entire team that make up the canelo team, we wish you a speedy recovery and that you continue on in your wonderful champion career !!

Blessings @bjsaunders_ 🙏🏻🙏🏻👊🏼🇬🇧🇲🇽👊🏼

— EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) May 12, 2021