Billy Joe Saunders fue operado con éxito tras ser noqueado por Canelo

Billy Joe Saunders perdió la pelea por la unificación de títulos de pesos Súper Medianos y salió directamente al hospital después de ser castigado por Saúl “Canelo” Álvarez en el octavo round en el Estadio de Arlington en Dallas, Texas.

Después de que la fractura en el hueso ocular del ojo del británico fue confirmada, Saunders tuvo que someterse a una cirugía que fue un éxito, comunicó la promotora Matchroom Boxing.

Saunders también publicó en sus redes sociales el éxito de su operación.

Billy Joe Saunders assured his fans that his surgery was successful and that he will be back. pic.twitter.com/hkVL9qmpKv

