Uppercut de Canelo envió a Saunders directo al hospital por posible fractura

Billy Joe Saunders terminó en el hospital luego de que Saúl “Canelo” Álvarez le conectará un uppercut que le lesionó el ojo derecho del británico. Es por ello que el entrenador de Saunders, Mark Tibbs, se negó a que volviera a salir por la inflamación que continuaba acentuándose e impedía la visión del púgil.

“Canelo” ganó la pelea por nocaut técnico en el octavo round por la unificación de campeonatos Súper Medianos del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo. Y es que Saunders no salió al cuadrilátero en el noveno por la lesión antes mencionada.

La lesión en el ojo derecho de Saunders impidió al púgil continuar la pelea, por lo que “Canelo” ganó por nocaut técnico el combate de este sábado. Una vez retirado, el británico fue llevado al hospital en Arlington, Texas, por posible fractura del hueso orbital.

El promotor Eddie Hearn comentó: “No podía ver, hablé con Mark Tibbs y dijo que no podía ver, no lo dejó salir. Creo que Billy peleó muy bien, pero Canelo es bastante fuerte, rompió su cuenca del ojo. Fue muy bueno, muy bueno. Sin embargo, fue una buena pelea de Billy Joe Saunders, vino a ganar”.

La noche de este sábado en el Estadio AT&T en Arlington, Texas, rompió el récord de asistencia en eventos de boxeos en espacios de interiores en los Estados Unidos. 73,126 personas acudieron a la pelea Canelo vs. Saunders.

The official attendance was just announced as 73,126 at AT&T Stadium, an indoor record for boxing in the United States. #CanelovsSaunders

— Keith Idec (@Idecboxing) May 9, 2021