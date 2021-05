EN VIVO: Canelo se enfrenta a Billy Joe Saunders ante impresionante asistencia en Dallas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La pelea de campeonato mundial de peso supermediano entre Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Billy Joe Saunders está por iniciar en el estadio de los Dallas Cowboys.

Canelo caminó del vestidor al ring mientras que Pepe Aguilar y Ángela Aguilar interpretaban a dúo temas clásicos de la música ranchera como “México Lindo y Querido” y “El Rey” acompañados de un colorido cuadro de baile que encendió a los fans.

Todo esto luego que Saunders ya estaba en el ring, al que se dirigió a paso lento disfrutando los instantes previos de la pelea más grande de su carrera.

Billy Joe Saunders is dancing and soaking it all in 🇬🇧#CaneloSaunders pic.twitter.com/8m4IBhyboR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Los tres himnos nacionales (Reino Unido, México y Estados Unidos) ya habían sido interpretados. Una vez más, Ángela Aguilar se hizo cargo del himno mexicano.

La asistencia en el estadio ya es impresionante. Se espera que lleguen cerca de 70,000 espectadores para el evento deportivo con más aficionados presentes desde el inicio de la pandemia.

Not a mask in sight. Full stadium, everyone having a great time. Live your life, I highly recommend it Texas baby! #CaneloVsSaunders pic.twitter.com/LH3squn2GA — GS 🇺🇸 (@HandlingBizness) May 9, 2021