Óscar de la Hoya a Canelo Álvarez antes de su pelea: Buena suerte “a pesar de que hables mierda”

A unas horas de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders en Dallas, en la cual el mexicano trata de dar otro paso en busca de convertirse en el campeón absoluto de los pesos supermedianos, Óscar de la Hoya publicó un breve mensaje dirigido a la mayor estrella del boxeo actual.

En su cuenta de Twitter, Óscar de la Hoya le deseó suerte a “Canelo” Álvarez, agregando: “A pesar de que hables mierda siempre voy a estar a tu favor y de nuestro México”.

@Canelo buena suerte / good luck

Even though you talk shit I will always root for you and our Mexico 🇲🇽

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 8, 2021