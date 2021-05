Margarita Rosa de Francisco reacciona al estreno del remake de Café con Aroma de Mujer: ‘Yo sí estaba recogiendo café’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Margarita Rosa de Francisco ha sorprendido a sus seguidores con un par de reacciones al recién estrenado en Colombia remake del drama telenovelero que haya protagonizado hace un par de décadas y por el cual alcanzó la fama internacional.

La telenovela “Café con Aroma de Mujer” acaba de estrenarse hace un par de días una nueva versión que trae como protagonistas a Laura Londoño y William Levy quienes prometen tener a los fans enganchados desde el primer capítulo.

Pero tal parece que la actriz de origen colombiano tenía sus reservas a cerca de la recién estrenada historia de amor, pues ha tomado su cuenta de Twitter para dar a conocer sus opiniones acerca del drama cafetalero.

Ella protagonizó la primera versión junto al actor Guy Ecker, y aunque han pasado 27 años desde su estreno aún siguen siendo un punto de referencia en las historias de novelas.

“Yo sí estaba recogiendo café“, escribió la famosa actriz.

Horas después de su Tweet como era de esperarse generó una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores.

“Yo se que Laurita lo va hacer muy bien, pero definitivamente, la gaviota de Margarita, lo máximo, y aunque William Levy es lindo, nada como Guy Ecker. Que tiempos aquellos“, expresó un fan de la novela.

“No lo creo, como dicen por allá en mi tierra tinto recalentao no sabe igual. El talento de la chica que hace de la otra gaviota no se niega. Pero eso es una vil copia parece mexicana o venezolana. Solo hay un café y fue ese”, dio su opinión un usuario.

“Con todo respeto, me agradan más el timbre, el color y la fuerza de voz de Margarita que los de Laura Londoño en esas canciones. Yo me vi a Café de niña porque sentía que tenía mucho en común con la novela…ahorita elegí no verla, porque perdí eso que tenía en común”, explicó otro usuario de la red social

Tuvo que ofrecer explicaciones sobre su comentario

Ha sido la misma actriz que ha tenido que salir a explicar nuevamente en su red social a que se refería con el mensaje inicial, ya que las críticas y opiniones no cesaban de llegar, incluso en partes tomaba tintes políticos por la situación actual que se está viviendo en el país y la ideología política de la colombiana.

“A ver amigos: este comentario no tiene nada que ver con una crítica a la serie. Es más, felicito a todos los que están participando en ella“, dando fin al tema.

El estreno oficial en Estados Unidos se tiene programado para el próximo 25 de mayo por Telemundo.