Conexión tricolor: Lainez asistió a Guardado para lograr un gol histórico para México en La Liga

Hoy, el Betis fue mexicano en estado puro. Diego Lainez y Andrés Guardado fueron titulares e influyeron positivamente para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Lainez asistió a Guardado para el primer gol del partido, que puso en ventaja momentáneamente al club verdiblanco, que terminó empatando 1-1 ante el Eibar.

Lainez condujo un contraataque por la banda derecha, luego de perfiló con la zurda y dejó a dos rivales atrás para servirle la pelota a Guardado, quien con mucho espacio y tiempo pudo sacar un gran golpeo -también con la pierna izquierda- para batir al guardameta rival, que tomó por sorpresa el remate. Golazo.

Fue el primer gol para Andrés Guardado esta temporada. El mexicano no marcaba un gol en La Liga desde el 29 de enero de 2018, cuando le anotó al Celta de Vigo. Para Lainez, fue su primera asistencia desde enero del presente año, cuando colaboró con un pase de gol en la Copa del Rey, ante el Mutilvera. Y en La Liga, fue su primera asistencia desde el 23 de diciembre de 2020, cuando dio generó el gol con el que el Betis venció al Cádiz.

Informó OptaJose, una cuenta dedicada a brindar datos del fútbol español, que la combinación entre Diego Lainez y Andrés Guardado fue la primera entre dos jugadores mexicanos en La Liga en el siglo XXI. Aunque ambos jugadores habían coincidido en la cancha, aún no habían tenido una asociación que generase un gol. Hasta hoy.

El Betis sumó un punto que lo mantiene en puestos clasificatorios a Europa League. Tiene 55 puntos y depende de sí mismo para quedarse con la sexta casilla en la que se ubica. Está a un punto de la Real Sociedad, que marcha quinta.

No obstante, el Betis debe cuidarse del Villareal, que tiene los mismos puntos. Los béticos suman 10 partidos sin perder. Sus últimas dos fechas serán ante el Huesca -equipo que lucha por no descender- y el Celta de Vigo, que va octavo.

