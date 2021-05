Confirman que hallaron los restos de Erica Hernández, la madre desaparecida en Houston

Las autoridades en Texas confirmaron este miércoles por la tarde que el cuerpo recuperado anoche en el interior de una camioneta sumergida en un lago artificial es el de Erica Hernández, la madre desaparecida en Houston desde el 17 de abril.

“Extendemos nuestras condolencias a la familia y todos los que han resultado afectados por esta tragedia”, publicó el Departamento de Policía de Pearland, donde fue hallado el vehículo GMC Acadia 2020 de color negro.

Galveston County ME's Office confirmed the identity of the decedent located yesterday inside the vehicle recovered from the retention pond as Erica Hernandez. . The Pearland Police Department extends our condolences to the family and everyone affected by this tragedy.

