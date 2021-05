Conozca la millonaria cifra que acordó Alex Rodríguez por la compra de Minnesota Timberwolves

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exjugador de las Grandes Ligas, Alex Rodríguez, y su socio, el empresario Marc Lore llegaron a un millonario acuerdo para pactar la compra del equipo de la NBA Minnesota Timberwolves.

Según el periodista Shams Charania, este jueves se cerró el trato para la adquisición de la franquicia por el increíble monto de $1.5 billones de dólares.

Former MLB star Alex Rodriguez and tech entrepreneur Marc Lore have reached agreement to purchase the Minnesota Timberwolves from Glen Taylor for $1.5 billion, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021

Hace dos semanas el dominicano había informado que el acuerdo para la compra del equipo estaba en proceso, pero al parecer, ya es un hecho.

Rodriguez and Lore are expected to sign formal paperwork shortly, and sources say A-Rod and Lore are equal, 50-50 partners in the purchase. https://t.co/9u5GqadCLH — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021

Charania también informó que cada socio tendrá el 50% de las acciones de la franquicia.

El trato también incluye la compra del equipo de la WNBA Minnesota Lynx, tal como se informa en un reporte de Star Tribune.

Former Major Leaguer Alex Rodriguez and billionaire Marc Lore are finalizing a deal to purchase the Minnesota Timberwolves from majority owner Glen Taylor, sources tell ESPN. Taylor will continue full control of team for two years before Rodriguez and Lore take over in 2023. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2021

Sobre el acuerdo, el periodista de ESPN en Estados Unidos Adrián Wojnarowski entrevistó a Rodríguez y Lore, quieres afirmaron: “Estamos entusiasmados con la perspectiva de conocer la organización de los Timberwolves, el talentoso equipo y sus increíbles fanáticos”.

Al parecer Rodríguez y Lore tomarían el mando del equipo en el 2023, por lo que Glen Taylor, actual propietario, se mantendrá en el puesto durante esta y la próxima temporada.

Esta no es la primera vez que Álex Rodríguez pretende comprar un equipo. Anteriormente intentó adquirir los Mets de Nueva York, junto a Jennifer López, quien para ese momento era su prometida.