Sientan a “Canelo” en la misma mesa que Julio César Chávez, Óscar de la Hoya y Pacquiao

Saúl “Canelo” Álvarez acaparó la atención del mundo del boxeo en las últimas semanas. Su pelea ante Saunders generó mucha expectativa para los amantes de esta disciplina. El combate fue un éxito en Texas. El mexicano y el británico protagonizaron una de las peleas con mayor asistencia de público en la localidad. En este sentido, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, consideró que todo el estallido mediático en torno al “Canelo” es comparable con los vividos con Julio César Chávez, Óscar de la Hoya y el filipino Manny Pacquiao.

Hace pocos días, el boxeador azteca se hizo con la victoria ante Joe Billy Saunders y de esta manera le arrebató el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Ocho rounds le bastaron Saúl para finiquitar su victoria número 56 en su carrera. El evento tuvo como conclusión la ovación general de más de 73,000 aficionados presentes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

En unas declaraciones difundidas por la agencia EFE, Sulaimán destacó la participación del mexicano en el evento y además señaló que la atmósfera que se vivió es comparable con la de grandes leyendas de esta disciplina y el deporte mundial. “Ver al ‘Canelo’ fue un espectáculo maravilloso porque al fin recibió el gran reconocimiento global como el boxeador del momento. Impuso un récord de asistencia que nos hizo rememorar el gran boxeo de antaño (…) fue un ambiente solo equiparable a los que lograron Julio César Chávez, Óscar de la Hoya o Manny Pacquiao. Esos boxeadores históricos que hacen historia”, expresó Sulaimán.

2021 Mount Rushmore of Boxing

– Eddie Hearn

– Canelo Alvarez

– Jerry Jones

– The Great State of Texas

I’ve been working shows for 22 years and counting. Last night was absolutely epic. Massive win for the sport of boxing.🥊 pic.twitter.com/9KDFBzmzL2

— Jim Boone (@kotickets) May 9, 2021