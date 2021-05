¿Y el Covid-19? Canelo enfrentará a Saunders ante una multitud nunca antes vista en Texas

Cada vez quedan menos horas para que inicie una de las peleas más esperadas de los últimos tiempos. ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará a Billy Joe Saunders en el Cowboys Stadium de Texas. Esta pelea tendrá una cifra record de asistencia, lo cual ha generado algo de ruido si se toma como referencia el contexto de la pandemia por el Covid-19. El combate es catalogado como “el regreso de la normalidad en la ciudad“, ante el desarrollo de un espectáculo con 70,000 personas. No está de más mencionar que Estados Unidos ha sido uno de los países que se ha visto más afectado por el Coronavirus.

En declaraciones difundidas por el medio Milenio, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, indicó que esperan tener un ingreso de más de 70 mil aficionados que estarán alentando desde las gradas del Cowboys Stadium de la ciudad de Texas. Esta asistencia significará una cifra récord para un combate de boxeo desarrollado en esta localidad. Anteriormente, los honores se los llevaba el combate entre Muhammad Ali y León Spinks en 1978. Esta pelea tuvo una asistencia de 63,352 aficionados.

Sin embargo, esto no parece ser ninguna preocupación para el equipo de ‘Canelo’. Por el contrario, Eddy Reynoso resaltó la importancia que ha adquirido el peleador mexicano en territorio estadounidense. “Venir a Estados Unidos y reunir más de 70 mil personas, eso para mí es lo más grande. Orgulloso de lo que estamos haciendo después de un año complicado y que sea un mexicano en el primer evento masivo que estará en su totalidad, es para dar orgullo“, aseguró.

Now in Arlington Texas looking out my top floor hotel window @ATTStadium where 70,000 fans will see @Canelo & @bjsaunders_ will meet Saturday live on @DAZNBoxing #LetsGetReadyToRumble ®🇬🇧🇲🇽@MatchroomBoxing @EddieHearn @Betfred pic.twitter.com/NYiz8F5o0Q

— Michael Buffer (@Michael_Buffer) May 5, 2021