Videos muestran la grave violencia por el conflicto entre israelíes y palestinos donde niños y mujeres han muerto

La escalada de violencia y la magnitud del conflicto entre israelíes y palestinos se muestra a través de videos difundidos en redes sociales.

El conflicto se agudizó luego de que el pasado 11 de mayo Israel bombardeó y derrumbó el conocido edificio Hanide de 14 pisos, en la Ciudad de Gaza.

Como respuesta, el movimiento islamista Hamás, inició un ataque a la ciudad de Tel Aviv, en Israel, donde minutos antes de iniciar el bombardeo, usuarios en redes sociales difundieron videos del momento de la activación de las alarmas antiaéreas en la ciudad israelí.

Según el Ejército israelí, Hamás y el grupo Yihad Islámica lanzaron en poco más de 24 horas al menos 800 cohetes hacia territorio israelí. De estos, el 90% han sido interceptados por el sistema antimisiles “Cúpula de Hierro”.

Desde entonces, las alarmas no han dejado de sonar en Tel Aviv y en las comunidades israelíes colindantes con la franja de Gaza, las cuales se mantienen en su máxima alerta.

Mientras que en la ciudad de Gaza, territorio de Hamás y el grupo islamista Yihad, los intensos bombardeos no cesan. Diversos edificios y zonas residenciales han sido blanco del ejército israelí en zonas cercanas a la Franja de Gaza.

Dramatic video shows the moment of an Israeli airstrike on a residential building in Gaza that Israel claims houses Hamas military operations as tensions escalated overnight. https://t.co/ZdrlOpNTWd pic.twitter.com/4CTJ4SXOUx

— ABC News (@ABC) May 13, 2021