Comunidades rurales latinas de California encaran el más serio impacto por la sequía

Las comunidades rurales de residentes latinos en el Valle Central de California están en riesgo de ser seriamente afectadas por la sequía, incluyendo falta de agua potable, según un informe presentado por analistas a la Legislatura del estado.

El informe acentúa la gravedad de la situación por la sequía en marcha en California desde el año pasado, tomando como punto de partida la sequía en el estado entre 2012 y 2016, cuando las mismas comunidades rurales latinas de bajos ingresos fueron las más impactadas.

De acuerdo con el reporte, los niveles de precipitación este año hasta el presente mes de mayo se encuentran en apenas un 48% de su promedio en la región norte de la Sierra, un 49% en la región media, y 36% en al región sur. La Sierra Nevada es el macizo que se extiende en la parte oriental de California y de la cual proviene la mayor parte del agua para el estado.

Esos números se presentan luego que en 2020 el nivel de precipitación fue alrededor del 60% de la lluvia y nieve que normalmente se recibe.

This week's climate chart looks at the drought conditions in California. Where water shortages during May have become increasingly extreme over the past three years, data from @DroughtCenter shows.

Entre las lecciones por la sequía, el informe se refiere a las comunidades rurales latinas que son vulnerables porque están perdiendo acceso a agua. Dichas comunidades son de residentes latinos, de bajos ingresos y se localizan principalmente en la región del Valle Central del estado.

“Además del impacto en el agua potable, la disminución en la producción agrícola debido al suministro limitado de agua puede impactar de manera negativa las economías en las regiones afectadas”, se lee en el reporte, que señala el impacto desproporcionado que la pandemia del COVID-19 ha tenido sobre dichas comunidades.

“Debido a que la sequía anterior reveló que estas comunidades y poblaciones vulnerables son afectadas de manera desproporcionada, la Legislatura podría querer enfocarse en gastar y asistir específicamente en mitigar dichos impactos. Esto es particularmente cierto dado que muchos hogares en esta región posiblemente ya están sufriendo por el impacto del coronavirus”.

En el informe entregado a los legisladores se enlistan varios temas clave: que el estado realice acciones antes de que las condiciones empeoren; que la coordinación entre las distintas agencias estatales sea mejor; que los fondos de ayuda sean destinados con mayor flexibilidad y no solo en grandes proyectos de largo plazo; que las autoridades protejan los peces y la fauna salvaje, y que las autoridades se preparen para remover millones de árboles que incrementan el riesgo de incendios.

El informe presenta un panorama poco menos que desolador.

“En este punto del año-agua (que mide la precipitación de octubre a septiembre cada año), 2020-21 representa el tercer año más seco en registro, con pocas probabilidades de precipitación significativa adicional en el horizonte hasta el otoño”, se lee en el informe.

Gov. Gavin Newsom has expanded a drought emergency declaration as acute water shortages hit northern and central California. The declaration now covers 41 of 58 counties, which include 30% of California's nearly 40 million people. https://t.co/TJuZ8ncRn0

— The Associated Press (@AP) May 10, 2021