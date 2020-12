El Valle Central agobiado por los desalojos en medio de la pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el Valle Central no solo los inquilinos pagan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler sino que enfrentan las más altas tasas de desalojo; y han sido las mujeres de las minorías con niños, las afectadas de manera desproporcionada con las expulsiones de vivienda.

Jessica Ramírez, madre de familia de seis hijos, vivió un desalojo y se vio forzada a vivir en la calle.

“Sin un motivo, me dieron un aviso para que me fuera a principios de la pandemia. Cuando uno va a la corte a defenderse para que no la echen de su vivienda, no importa cuántas pruebas lleves. Terminé en la calle, viviendo en el carro con un niño recién nacido”.

Jessica, residente de Fresno dio su testimonio de desalojo durante la videoconferencia “Tasas altas de desalojo en California: Inquilinos del Valle Central presionan por derechos de vivienda”, organizada por Ethnic Media Services.

Gracias a que conoció a alguien de la organización Faith of the Valley logró de nuevo conseguir un techo. “Ningún padre debe escoger entre la vivienda y la salud de sus hijos. Todas las personas necesitan tener una casa”, afirma.

La calle, una pesadilla

Claude Bailey, un adulto mayor afroamericano que vive en la ciudad de Stockton en el Valle Central, tuvo que dejar su departamento en el que vivió por más de 20 años, cuando le dijeron que ya no calificaba para la sección 8, el programa de subsidio a la vivienda para personas de bajos ingresos.

“Siempre había pagado a tiempo. No usaba drogas, soy ministro de iglesias. Pero tuve que salirme cuando me dieron fecha para desocupar. Encontré un lugar donde me trataron muy mal. Dejé el lugar y viví en mi carro por seis meses”.

Su vida en su auto la describe como una pesadilla.

“No podía dormir ni relajarme. Vivía con miedo. Cada vez que quería dormir, la policía me decía que no podía estar ahí. A veces había maleantes que me acosaban y me robaban. Siempre me tenía que mover, y andar deambulando de un lugar a otro”.

Claude dice que perdió mucho peso. No quería comer para no tener que usar un baño. “Los negocios no me dejaban entrar a usar el sanitario”.

No tener un hogar, reconoce que le dolió mucho.

“Le decía a Dios, ‘me tienes que ayudar, no puedo hacer esto solo’. Yo por lo menos tenía un carro donde dormir, pero vi mujeres con familias durmiendo en la calle. A veces los guardias van y simplemente les quitan el cartón donde duermen y las dejan con frío”.

Claude dice que lo que él vivió, le puede pasar a cualquiera.

“La vida es un círculo. Un día estás arriba, otro en la calle. Les pido algo, cuiden a la gente mayor. Ellos han construido este país, pagaron sus impuestos, criaron familias”.

Falta de igualdad

El profesor Edward Orozco de la Universidad de California en Merced, dijo que el Valle Central de California a pesar del crecimiento económico que ha experimentado, ofrece salarios muy bajos. Por consiguiente, poca gente es dueña de casas, y en las viviendas habitan múltiples familias.

Dentro de este marco, se vive una crisis de desalojos a causa de que muchos trabajadores han perdido sus empleos; y la mitad de las viviendas han tenido reducción de ingresos.

“En el Valle Central solo el 54% de las familias son dueñas de casa. Se trata de la tasa más baja de Estados Unidos. En Fresno, es aún menor de 47.4%. Parte del motivo es que ahí se encuentran los segundos salarios más bajos del estado”.

Y explica que los empleos en el Valle Central son esenciales en la agricultura o procesamiento de comida que pagan menos. “La gente no puede no solo ser propietaria de su casa sino que no cuenta con la capacidad para comprar su propia comida y dependen de las estampillas de alimentos”.

Añade que los trabajadores esenciales están agobiados con la renta, ya que pagan 30% de sus ingresos en alquiler; otros hasta 50%.

Sueldos bajos

Blanca Ojeda, organizadora comunitaria de Faith in the Valley, relató el caso de una madre a la que ayudaron a encontrar un hogar, luego de que ella y su familia estuvieron a punto de quedarse en la calle, cuando en medio de la pandemia, el establo donde trabajaba el esposo, cambió de propietario.

“El establo les proporcionaba un trailer home para vivir, pero el nuevo dueño les pidió desalojar. Cuando se dieron cuenta que con lo que ganaban no les iba a alcanzar para pagar por el alquiler de una vivienda en ninguna parte, pudimos ayudarlos a encontrar un lugar accesible donde vivir”.

Desafortunadamente – dice – este tipo de historias son muy comunes en el Valle Central para trabajadores indocumentados.

“Hay muchos recursos disponibles, pero ellos no pueden solicitarlos. Así que vamos a ver una ola de desalojos y tenemos que prepararnos”.

Como en ninguna parte

Janine Nkosi, consejera regional de la organización comunitaria Faith in the Valley con sede en Fresno, dijo que en el Valle Central hay más desalojos que en ninguna otra parte de California.

“Literalmente las decisiones para desalojarlos se hacen en minutos y la gente se está quedando sin casa. Además hay una gran disparidad en la representación legal en Fresno. Mientras que el 73% de los propietarios de casa de renta tienen un abogado en los casos de desalojo, solo el 1% de los inquilinos dispone de un defensor. Si la gente no tiene un abogado, la ley no sirve de nada”.

A nivel nacional, Nkosi estima que 28 millones de inquilinos están en riesgo de caer al despeñadero de desalojos si no los ayudan.

“En California tenemos protección contra los desalojos hasta el 31 de enero y esperamos que antes de enero se apruebe la propuesta del asambleísta David Chiu que prohíbe a los dueños de vivienda desalojar a inquilinos dañados por la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2021”.

Por otra parte, están trabajando para que en California se elimine el impacto del desalojo en el historial crediticio. “Dura 7 años en el registro de lanzamientos de casas y te afecta 10 años el crédito; pero también queremos que tengan derecho a un abogado”.

Los recursos que los inquilinos tienen para buscar ayuda en el Valle Central son:

https://www.centralcallegal.org y CRLA: https://www.crla.org

Si quieres firmar una petición para que se den apoyos a inquilinos y propietarios de vivienda afectados por la pandemia, acude a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3GLS1oiPbh_OvNGZCG5_3oyG43kNsFJm9euh_BYcUQXuxDA/viewform