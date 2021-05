Residentes de Boyle Heights no quieren tener en su vecindario otro ‘Exide’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Residentes de Boyle están dispuestos a declararse en huelga de hambre para detener el proyecto de instalación de una torre de tecnología 5G, que surgió de un arrendamiento de un terreno por $30,000 anuales durante 25 años entre East LA Community Corporation (ELACC) y la compañía Verizon Wireless.

Los vecinos temen ser afectados por la contaminación a causa de la presunta radiación emanada de la torre construida o por las ondas de radiofrecuencia (RF) que se utiliza para transmitir información sin cables y que construirá el gigante de las comunicaciones.

”La falta de examinar los efectos producidos de esos proyectos nos obliga a que después nosotros tengamos que limpiar los vecindarios como pasó con Exide”. “Nosotros no vamos a parar de luchar por nuestra gente hasta que cada injusticia que ha sucedido en nuestras comunidades sea derrotada. No nos vamos a rajar”, dijo el asambleísta estatal Miguel Santiago, quien representa Boyle Heights.

Desde mayo de 2011 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (RFR) como “posiblemente cancerígenos para los seres humanos”.

De hecho, un estudio realizado un año antes por el Programa Nacional de Toxicología (NTP) de Estados Unidos encontró “pruebas claras” de que dos años de exposición a RFR de teléfonos celulares aumentó el cáncer en ratas macho y dañado el ADN en ratas y ratones.

Aprobación cuestionable

La torre 5G de Verizon en Boyle Heights es una instalación de telecomunicaciones inalámbricas no tripulada que consta de 12 antenas parabólicas, 12 unidades de radio remota (RRU), una antena parabólica y 2 cápsulas de rayos montadas en una torre de reloj de 51 pies y 5 pulgadas de altura, además de una unidad de gestión de comunicaciones (CMU) con cinco gabinetes, tres antenas GPS y un generador de reserva.

“Este problema será otro Exide porque no solamente aprobaron esta torre, sino que el permiso [otorgado por la ciudad de Los Ángeles] es cuestionable”, dijo a La Opinión, Brenda Martínez, madre de familia y activista anti 5G. “No informaron a la comunidad de sus planes”.

La comparación con Exide Technologies surgió porque esta planta de reciclaje de baterías de Vernon contaminó por más de tres décadas el suelo y subsuelo de varias ciudades -incluida Boyle Heights- y causó serios problemas de salud a las personas.

Martínez informó que, desde 2014, Verizon comenzó el proceso para obtener el permiso a través del influyente Comité de Planificación y Uso de la Tierra, que presidía el exconcejal José Huizar.

Testimonios ignorados

Durante la audiencia ante los medios del Ayuntamiento el 25 de agosto de 2015, unas 20 personas presentaron su testimonio y tres cartas en oposición al proyecto de la construcción de la torre 5G y una petición con 608 firmas de miembros de la comunidad.

Mensajes expresados en la junta:

“Pregunté a mis vecinos y dijeron que no recibieron la notificación; muchos dijeron que no la tenían y que estaba escrita solamente en inglés”.

Un residente escribió que, la “cobertura [para una mejor red de telefonía inalámbrica] es importante, pero lo es más la salud. ¿Por qué las compañías siempre se enfocan en Boyle Heights para instalar sus torres? ¿Por qué no lo hacen donde hay menos población? Hay radiación causada por esto y no queremos que nuestros niños sean afectados”.

Otra persona expresó que “creí que esto era una audiencia preliminar, pero me doy cuenta de que esto era una audiencia para decidir [la concesión a Verizon]”.

Uno más dijo que: “Estoy contra la radiación en el lugar. Hay muchos niños y mujeres embarazadas; no creo que esto sea una buena idea”.

Sin embargo, las declaraciones y la oposición de la gente al parecer no fueron suficientes y la concesión a Verizon fue aprobada el 13 de abril de 2017.

Actualmente, los vecinos del área siguen luchando para revertir el permiso a Verizon, a través de una petición en Change.org que ha recabado 4,436 firmas de una meta de 5,000.

Amenazas de agentes armados

Esta semana, durante un bloqueo de residentes a la entrada del sitio donde comenzaría la construcción de la torre 5G de Verizon, un trabajador de una empresa privada empujó físicamente a una señora que se interpuso para que abriera el candado.

Ellos taparon con madera la visión hacia el interior del terreno ubicado sobre la calle Sexta, a un costado de la Casa del Mexicano.

Posteriormente, agentes del LAPD acudieron al llamado para dispersar a la gente y Verizon contrató a Black Night Patrol, una empresa de seguridad privada para custodiar el área.

“Verizon es quien llamó a la policía porque necesitaban entrar”, dijo Mónica Mejía, presidente de East Los Angeles Community Corporation (ELACC). “La gente estaba haciendo su protesta y está bien; yo le doy la bienvenida a la libre expresión, pero tienen que dejar que entre la gente, imagínese si hubiera un incendio”.

Pero ¿amedrantar a la gente con guardias privados y armados?, se le preguntó.

“En Verizon hicieron sus decisiones; vi las fotos y cuando llamaron a la policía lo hicieron en forma pacífica porque [las personas] estaban impidiendo la entrada”, respondió.

Con y sin Respuestas

Heidi Flato, portavoz de Verizon respondió en una misiva que Verizon ha estado trabajando desde 2014 para mejorar el rendimiento de la red en Boyle Heights. La Ciudad de Los Ángeles aprobó la construcción de una torre de reloj de 51’5 “en el estacionamiento de Casa del Mexicano en 529 Euclid Ave, 2900 Calle Pedro Infante y 2901 E. 6th Street, Los Ángeles, CA, para satisfacer esta demanda”.

Agregó que, Después de un proceso de casi 5 años que involucró audiencias públicas, comentarios de la comunidad y una asamblea con el Consejo Vecinal de Boyle Heights, Verizon se ha comprometido a preservar y realizar mejoras en el área del jardín comunitario [local]. En última instancia, hacer del jardín un lugar mejor para las verduras y frutas frescas cultivadas.

También enfatizó que, este nuevo sitio celular permitirá mejorar las comunicaciones para la vida cotidiana, los negocios, las opciones educativas y de aprendizaje remoto, los servicios de emergencia (bomberos y ambulancias) y las opciones de telemedicina, cuya importancia ha sido destacada por la actual pandemia de covid-19.

Agregó que “la seguridad es nuestra prioridad. Todas las instalaciones de Verizon cumplen con todos los estándares federales de salud y seguridad de radiofrecuencia (RF). Los estándares federales tienen amplios márgenes de seguridad y están diseñados para proteger a todos los residentes, incluidos los niños”.

Por su parte, las oficinas del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, del concejal por el Distrito 14, Kevin de León y del congresista Jimmy Gómez (Distrito 34 de California) y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) no respondieron a preguntas de La Opinión, al cierre de edición.

Entrevista

“No se puede romper el contrato”: ELACC

Mónica Mejía, presidenta de East Los Angeles Community Corporation (ELACC) destacó que el contrato firmado con Verizon Wireless “no se puede romper”.

LO: ¿Cree que en ELACC tomaron la mejor decisión en favor de la comunidad?

MM: “Nosotros estamos con este contrato que no se puede romper”.

LO: ¿Pero, fue lo mejor para la comunidad?

MM: “La decisión se hizo hace cinco años; en esa época se preguntó al Consejo Vecinal y hubo aprobación unánime…, en ese momento dimos el OK, pero ahora hay gente que ha cambiado de opinión”.

LO: La comunidad dice que ustedes los vendieron por dinero. ¿Qué hay de cierto?

MM: “Nosotros en ELACC…, no es la verdad para nosotros. Lo que pasó es que hace cinco años, cuando Verizon vino y nos preguntó que si podían hacer [la torre], Verizon fue a la comunidad y les preguntó qué piensan y en el Consejo Vecinal nadie se opuso”.

LO: ¿Quién aprobó el contrato de arrendamiento a Verizon?

MM: “El Consejo Vecinal lo aprobó, y cuando eso pasó nosotros dijimos que se puede firmar el alquiler y lo firmamos; después pasaron los años y Verizon hizo otras cosas para advertirles [a los residentes] lo que estaba pasando en el proceso público para lograr el permiso; además tenían que ir al Comité de Planeación de la ciudad”.

LO: ¿Saben los residentes del precio del arrendamiento?MM: “Todo mundo sabe que hay un arrendamiento y es por 25 años. Sí, lo que nos pagan son $30,000. Yo consulté con cuatro abogados si podíamos terminar ese alquiler… Lo que pasó fue que la opinión de la gente cambió…, queríamos ver si podíamos cancelar el arrendamiento, pero ya está firmado y nada podemos hacer; si nosotros lo cancelamos hay mucha responsabilidad [legal]…”.

LO: ¿Le preocupa la radiación que puede emitir esa torre 5G?

MM: “En realidad, el permiso para hacer esa torre viene de varios lugares e interviene la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC); es una agencia federal que da los permisos, porque ellos han evaluado que sea algo seguro; es una torre de 51 pies de altura porque quieren que la radiación se dé lo más lejos de la gente… Nosotros confiamos los permisos que da el gobierno federal”.

LO: Pero ¿son los residentes quienes van a sufrir las consecuencias?

MM: “Es una torre que recibió permiso del gobierno; ellos tienen la opinión basada en la ciencia porque han evaluado de manera científica de que esa torre está bien. Su pregunta no tiene sentido, por todos lados hay radiación, todos vivimos con radiación y el gobierno ha tomado determinaciones”.

LO: ¿Hubo un reporte del medioambiente para este proyecto?

MM: “Tiene que preguntarle a Verizon; ellos se demoraron tres o cuatro años para conseguir el permiso”.

LO: ¿Por qué ignoraron a la comunidad?

“Oh, mi Dios. Este permiso es relativamente nuevo; se demoraron tres o cuatro años para conseguir ese permiso…, entonces, el gobierno es el que lo aprueba…, es el gobierno local y federal que toman en cuenta a la ciencia que existe en este momento para admitir o no los permisos, para bloquear o no [la construcción de] una torre y ellos determinaron que una torre de 51 pies estaba bien”.

LO: ¿Es este un nuevo caso de contaminación similar al caso Exide?

MM: “Eso es diferente a Exide, que empezó hace 50 años y donde no había ninguna clase de investigación”.

LO: Si los hijos de las familias se enferman o los ancianos sufren de trastornos a causa de las ondas de radiación. ¿Quién va a pagar por los gastos médicos de las personas? ¿Quién va a responder si hay demandas?

MM: “Si alguien demanda a ELACC nosotros vamos a responder, y si es contra Verizon, ellos también tienen que responder, pero las persona que se enferme tiene que probar que esa torre le causó una enfermedad… Si esas pruebas existieran el permiso para la torre no se da, porque entonces el gobierno federal tiene que cambiar los permisos que ha dado; por ahora no existen [esos casos] y por eso se están dando los permisos; no existe un reporte que diga que esta torre va a contaminar…, todos confiamos en el permiso que dio el gobierno federal”.

LO: ¿Ustedes engañaron a una comunidad?

MM: “Creo que la gente tuvo la oportunidad de ver esta situación y cuando Verizon vino, hubo un proceso… Estas torres existen porque todos usan celular, en las escuelas, amas de casa, en la educación por internet”.

LO: ¿Se aprovecharon de la ignorancia de la gente que no sabe cómo defender sus derechos?

MM: “No. Hay diferentes opiniones y hay quien dice no me importa, mientras otra dice sí me importa. Cuando ellos fueron al Consejo Vecinal no mostraron falta de educación; la gente tuvo la oportunidad de mirar el proyecto y la ciudad es responsable de verificar la torre, el permiso de construcción…Todos tenemos que confiar en los ingenieros y científicos…”.

LO: ¿Sabe que los vecinos de Boyle Heights están dispuestos a declararse en huelga de hambre para parar este proyecto?

MM: “Yo no quiero que vayan a huelga de hambre… No quiero eso; eso me hace sentir mal… Yo quiero que ellos tengan su voz y su libertad de expresión, pero el problema es que el contrato [con Verizon] yo no lo puedo romper. Si el gobierno y Verizon escucha la voz de ellos es importante que se revise la ciencia, que es parte de ese permiso para la torre”.

“Es importante recabar información científica y que los científicos lo revisen…Yo no quiero que los vecinos se sientan mal por esa torre; me da tristeza que el pensamiento de unos se vaya por otro lado en lo que piensan y no estén en conformidad con la ciencia (SIC)”.