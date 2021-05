Aseguran que Eiza González se quitó los implantes y ahora luce una imagen más natural

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que Eiza González ha ganado seguridad y confianza en sí misma, pues sus seguidores de Instagram afirman que la actriz se ha retirado los implantes, esto al lucir un look más natural en fotografías que recientemente ha subido a esta red social.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar mi cuerpo este mensaje consistentemente que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos”, dijo Eiza a la revista Shape en abril de este año.

En fotografías que la actriz mexicana ha subido a su cuenta de Instagram se ve un notable cambio en su apariencia, comparado con fotografías recientes con las de algunos años posando en la alfombra roja.

Antes

Ahora

“Hace como cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y los paparazzi me fotografiaron en la playa. En las fotos se podía ver celulitis en mi pierna, y estaba muy avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero – que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Me siento como una mujer, Puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca había sentido en mis 20″

Durante toda su carrera, Eiza ha sido constantemente criticada por sus drásticos cambios físicos; sin embargo, nunca ha confirmado ni negado si se ha sometido a cirugías plásticas.

De ser cierto que la actriz se ha quitado los implantes no sería la primera pues personalidades como: Michelle Renaud, Thalí García y Sara Corrales lo han hecho, así como Victoria Beckham, la viuda de Hugh Hefner, Crystal Hefner, y la madre de Gigi y Bella, Yolanda Hadid.